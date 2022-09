El joven se había acostado temprano anoche y no sabía que cerca de la medianoche el presidente Alberto Fernández había decretado feriado nacional por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio en el barrio de Recoleta.

La reacción del joven no fue aislada. El feriado tomó por sorpresa a muchos marplatenses que se enteraron de la noticia cuando se levantaron este viernes a la mañana para ir a trabajar o a cursar a la Facultad. Y otros, como el joven, recién se enteraron que era feriado en la parada de colectivo.

El servicio de transporte público funciona con menos frecuencias, similar a la de un fin de semana, y hay largas filas en las paradas de colectivos.

"Estoy esperando hace un rato el colectivo y no pasa. Parece que fuera domingo", comentó un hombre mientras aguarda en la parada.

"Me enteré a la mañana que era feriado y me tomó por sorpresa. No sabía si tenía que ir a trabajar o no", señaló una mujer.

El presidente Fernández decretó feriado para este viernes en todo el territorio nacional, para permitir que "el pueblo argentino" pueda manifestarse en "repudio al atentado" que sufrió Cristina, y en "defensa de la paz y la democracia", según se publicó en el Boletín Oficial.

"