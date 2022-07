¿Qué pasará con los decks en Mar del Plata?

"Hay que tratar el tema de costos, si va a ser mensual o anual, detalles de los laterales de los decks, seguridad vial y sobretodo mesas y sillas para ver si se pueden usar las veredas o no. El 27 se tratará todo esto", reveló Hernán Szkrohal, de la Asociación Hotelera y Gastronómica.

"Hay algo que tiene que ver con el orden, hay decks que han dejado de funcionar porque el local ha cerrado. Sin los conos de seguridad que tenían son peligrosos para los vehículos y sobretodo de noche. Eso tiene que estar bien claro quién lo saca, el mismo que lo usó. Hay unos cuantos decks abandonados", amplió.

En la calle Belgrano, en pleno centro de la ciudad hay decks abandonados en espacios donde no se permite el estacionamiento. Allí ocurrió un accidente anoche.

"La pandemia fue una explosión, gente se lanzó por fuera de la autorización 'Comemos Afuera'. Como la ordenanza no sale de forma definitiva hay decks que están instalados en lugares no permitidos. Por algo no se permitían", expicó el empresario.

Al mismo tiempo sostuvo que la ordenanza podría salir antes de octubre pero estima que el "ordenamiento definitivo" será de sies meses para adecuarse. "Estamos hablando de decks que están con permisos, los que están sin permiso no pueden estar", concluyó Szkrohal.