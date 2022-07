Qué perfume usa Marcelo Tinelli y cuánto cuesta

"Uso el perfume Tom Ford. Te mando uno de regalo", le contestó el conductor y agregó entre risas: "Cuando viaje Cristian Castro le vamos a pedir que traiga del free shop". La fragancia es de alta gama y su valor es de 113.000 pesos los 100 ml.

Marcelo Tinelli habló sobre la posibilidad de tener otro hijo

El conductor dialogó con el portal Ciudad Magazine y habló sobre la importancia de sus hijos en su vida. "Agradezco a Dios por tenerlos porque son maravillosos pero no soy de cerrar puertas, no descarto tener más hijos y menos desde la pandemia que nos puso en un lugar de finitud", reveló.

Marcelo aseguró que, a pesar de tener hijos de toda las edades, le gusta estar cerca de cada uno de sus cinco hijos y acompañarlos en cada etapa de su vida. " tiene 33 años y así y todo me gusta ir a ver cómo está en Tijuana, cómo es su vida. No es que me pongo en un lugar de 'bueno, ya está, ya se fueron de casa, me saqué un tema encima'", contó.

Marcelo Tinelli y sus hijos

Uno de sus grandes sueños era tener una gran familia y lo logró. "Mi familia fue siempre una familia de mesas largas de parte de mis abuelos maternos. Los Tinelli también eran así, una cosa medio italiana tipo familia Campanelli, me gusta eso", expresó.