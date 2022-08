Qué significa soñar con tu ex

Qué pasa si sueño que tengo sexo con mi ex

En el caso de que estés solo y no tengas ninguna pareja en ese momento, soñar que te acuestas con tu ex es algo perfectamente normal. Piensa que en el pasado has compartido un montón de momentos íntimos con ella y que quizá tu mente eche de menos el contacto físico con otra persona.

En el caso de que sí que tengas una nueva pareja en ese momento, el hecho de que sueñes con tener sexo con tu ex puede significar que estás echando algo de menos en tu relación.

Qué pasa si sueño que vuelvo con mi ex

Este tipo de sueños implica una cosa u otra dependiendo de la forma en la que nos despertemos. Si cuando abrimos los ojos después de haber soñado que nuestra ex vuelve con nosotros, nos sentimos bien, alegres, quizá quiere decir que la echamos de menos.

Si lo que ocurre es todo lo contrario, denotaría que no tenemos ganas de volver a entrar en contacto con esa persona.

Si soñamos que es nuestra ex la que quiere volver con nosotros, podríamos estar reflejando el deseo que tenemos nosotros mismos de volver con ella. Lo que está ocurriendo es que nuestro cerebro está proyectando en nuestros sueños algo que no está ocurriendo en el mundo real.