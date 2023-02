¿Quienes son lo nuevos dueños de Edesur?

Finalmente no hubo intervención, pero si una fuerte multa y otras sanciones luego de una reunión urgente entre el ministro Sergio Massa y los directivos de la compañía.

Luego de la multa de $1.000 millones a Edesur y de las nuevas sanciones que generaron una fuerte incertidumbre, finalmente Enel, la empresa italiana que es dueña en el país de Edesur, anunció que vendió su negocio local de generación eléctrica por USD 102 millones.

La italiana Enel, controlante de Edesur, se desprendió de Central Costanera y Central Dock Sud, dos de los activos que puso a la venta en noviembre del año pasado cuando anunció su salida del país, como parte de una estrategia que incluye desprenderse de activos en otros países, como Perú y Rumania. Ambas centrales térmicas estaban en el mercado desde noviembre del 2022, pero este viernes se terminó de oficializar la venta por una cifra que rondaría los 102 millones de dólares: 48 millones por el 75,7% de Central Costanera y otros 54 millones por el 41,2% de la Central Dock Sud.

El comprador fue Central Puerto, que es socia de Enel y tiene el 25% de Edesur, teniendo entre sus principales accionistas a Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch), Eduardo Escassany (Banco de Galicia), Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes), la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts). De esta forma, Central Puerto consolidaría su posición dominante en el mercado, con una capacidad instalada de más de 7.100 MW.

“Hoy, el Grupo Enel, a través de su filial Enel Argentina, firmó y cerró el acuerdo de venta a la empresa energética Central Puerto S.A. (“Central Puerto”) de la participación del 75,7% del Grupo en la empresa de generación térmica Enel Generación Costanera (“Costanera”). Al mismo tiempo, Enel firmó hoy el acuerdo sobre la venta a Central Puerto de la participación del 41,2% del Grupo en la empresa de generación térmica Central Dock Sud (“Dock Sud”), que se espera cerrar dentro del primer trimestre de 2023″, dijo la empresa italiana en un comunicado.

“Costanera, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, es la central térmica más grande de Argentina, la cual fue construida con una capacidad total de 2.305 MW. Dock Sud posee y opera una central eléctrica a gas ubicada en el distrito de Avellaneda de Buenos Aires, con una capacidad instalada de 870 MW. Central Puerto es el segundo generador de energía más grande de Argentina, con casi 5 GW de capacidad instalada, cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y Nueva York (NYSE)”, agregaron.