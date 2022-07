Quiénes suenan para reemplazar a Boris Johnson en Reino Unido

Leer también: Boris Johnson renunció al Gobierno del Reino Unido

La lista ya acumula once candidatos: Rehman Chishti, Liz Truss, la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt; el ministro de Economía, Nadhim Zahawi; el responsable de Transporte, Grant Shapps; los ex titulares de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt, el ex titular de Economía Rishi Sunak, así como el presidente del comité de Exteriores del Parlamento, Tom Tugendhat; la fiscal general, Suella Braverman, y la ex secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch.

El último en ser incluido en la lista de candidatos fue Chishti, quien anunció que, de llegar al poder, buscaría un recorte de impuestos. ”Para mí, se trata de aspiraciones conservadoras, sobre ideas nuevas y también tener un equipo nuevo”, dijo el diputado.

La anterior a Chishti en llegar a la lista fue Truss, que es una de las favoritas para quedarse con el liderazgo "tory" (como llaman a los miembros del Partido Conservador). Anunció que se presentaba como aspirante en el diario "Daily Telegraph" y también prometió llevar adelante un recorte de impuestos.

image.png Los nombres que suenan para reemplazar a Boris Johnson como primer ministro.

Tras una reunión este lunes, el Comité de Legisladores 1922 del Partido Conservador, fijará el calendario exacto para definir quién sucederá a Boris Johnson al mando del Gobierno.

Bob Blackman, miembro de la parte ejecutiva de ese Comité, señaló que el próximo martes por la noche se cerrará el período de candidaturas y que se llevará a cabo un proceso para reducir los candidatos a dos antes del 21 de julio. Así, se espera que en septiembre los miembros del partido elijan un nuevo líder y se convierta en primer ministro.

“El 21 de julio seleccionaremos a los dos últimos candidatos, para que los miembros del partido tengan tiempo suficiente para celebrar sesiones de votación y un voto por correo que permita elegir a un nuevo líder el 5 de septiembre”, dijo Blackman a Sky News.