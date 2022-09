Realizarán un homenaje a veteranos y excombatientes de Malvinas

Con ese objetivo, los convoca a registrarse en el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, ubicado en Misiones 3172, entre las 9 y las 16, de lunes a viernes hasta el 15 de septiembre inclusive.

El homenaje, donde cada veterano o familiar recibirá un reconocimiento, cuenta con la participación del Centro de Ex Soldados Combatientes, el Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas, la Asociación de Veteranos Defensores de Malvinas (AVEDEMA), la Agrupación Veteranos de Guerra del Atlántico Sur (AVEGAS), la Fundación No Me Olvides, la Agrupación de Buzos Tácticos Veteranos de Malvinas y veteranos independientes.

Se trata de una iniciativa de la Comisión Nacional de Veteranos, el ministerio de Defensa y el de relaciones Exteriores junto a la Municipalidad de General Pueyrredon.