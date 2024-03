Reclamo por seguridad en Chapdamalal: vecinos amenazan con nuevos cortes en Semana Santa si no hay respuesta

WhatsApp Image 2024-03-03 at 20.36.12.jpeg

“En el caso de mi madre fueron cuatro personas a mano armada. A ella la ataron y a mi hermano lo tiraron al piso y lo golpearon con un arma de plástico. Al día siguiente sucedió lo mismo en otra casa del barrio. Lamentablemente esto sucediendo de forma habitual”, agregó.

En la misma línea, denunció: “Esto fue el detonante y por eso decidimos hacer una protesta. Nosotros no queremos perjudicar a nadie y a los autos que pasaron les comentamos lo que está pasando y los dejamos seguir camino”.

Asimismo, remarcó: “Nos contactamos con el delegado municipal para pautar una reunión y de esta forma encontrar una solución. Si no conseguimos que sea pronto el domingo 10 vamos a hacer otro corte. Además, decidimos que si no tenemos solución en Semana Santa se cierra Chapdamalal y no hay turismo”.