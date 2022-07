Reconocimiento facial: el proyecto de seguridad se debate este miércoles en el Concejo Deliberante

La oposición se opuso el pasado 11 de julio y desde la comisión del Concejo Deliberante citaron al funcionario para que brinde los detalles del Expediente que impulsa el Departamento Ejecutivo sobre la utilización de un software que permite el reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos de la justicia, tomando como fuente de información el sistema de cámaras de video vigilancia urbana para espacios públicos o bien segmentos de video captados por cámaras privadas en el Partido.

El funcionario deberá presentarse el próximo lunes para brindar explicaciones y responder los cuestionamientos de los ediles que denuncian que "el sistema vulnera derechos individuales".

"Es una herramienta muy útil en seguridad y no solo sirve para identificar prófugos de la Justicia. Sirve para casos de violencia de género, para identificar recorridos de niños y ancianos perdidos, para las investigaciones forenses", expresó Martín Ferlauto a Ahora Mar del Plata.

La iniciativa generó polémica entre el oficialismo y la oposición, incluso el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) seccional Mar del Plata se pronunció en contra del proyecto. Argumentan que "no están dadas las condiciones técnicas para implementarlo". En este sentido, expresaron que "hasta el momento no hay una legislación nacional que dé un marco protector de los Derechos Humanos para el uso de esta tecnología, ni condiciones técnicas para asegurar el monitoreo que prevenga efectivamente los abusos".

En este marco, Ferlauto aseguró que "todas las herramientas en materia de seguridad pueden ser mal utilizadas por algunos funcionarios" como las armas y los patrulleros, y que aquellos "deben ser "sancionados pero no por eso se puede privar de una herramienta de seguridad".

"Las actuaciones se harán bajo la orden de la fiscalía, la supervisión de la policía, la DDI y siempre en el marco de un proceso judicial. El sistema lo van a operar funcionarios públicos del COM", expresó el funcionario.

"Las cámaras de seguridad son una herramienta muy importante pero no permiten identificar a la persona, la fiscalía la usa como una herramienta. Este sistema funciona con las cámaras del COM y las privadas conectadas al COM", completó