Referentes de la industria marplatense advierten que nuevas medidas son apenas respuestas "momentáneas"

Ignacio Mesa, empresario de la industria farmacéutica, consideró que aún resta conocer más información sobre estas novedades que se conocieron sobre el cierre del fin de semana. “Todavía no sabemos bien qué se consideran insumos básicos para la canasta alimentaria, queremos saber qué incidencia va a tener aunque tampoco el porcentaje a aplicar es muy alto, creo que 7%”, dijo.

También con presencia en el Parque Industrial General Savio, el empresario del sector químico Alberto Chevalier arriesgó que a primera vista los anuncios son negativos. “O no son buenas o no mejoran lo que necesitamos”, dijo sobre esa serie de novedades y advirtió que “esta devaluación fiscal no es lo que el país necesita”

“El tipo de cambio sectorial tampoco, con esto de poner impuestos a las importaciones pero el dólar para exportar sigue al mismo precio, a un dólar de 270 pesos”, describió de este escenario económico que no termina de conformar.

Mesa advirtió como preocupación que esta nueva aplicación de impuestos, incluidos en este listado de medidas. “quedan y se elevan los costos de producción, y también los precios finales”, lo que consideró como la consecuencia “más crítica”.

En cuanto a la variación y variedad de valores del dólar, con un blue que ronda los 560 pesos, estimó que “siempre influye porque marca cómo será el futuro del dólar”. “Cuando la gente ve estos movimientos cuida el consumo, retrae y cuida el ahorro. Así que repercute en la forma de compras y demanda”, dijo a Teleocho Informa.

Chevalier insistió que el dólar real “no es el de 270 pesos ni el blue” y que debería estar entre 350 y 400 pesos. Mesa rescató que hay algún impacto en economías regionales y citó como positivo un beneficio para la pesca.

Según Chevalier, “no creo que nadie esté contento” con estas medidas y lo resumió: “Unos menos contentos y otros más enojados, pero ninguno conforme porque no soluciona”, dijo sobre lo que considera que “son parches” a partir del aumentos de impuestos que “se devolverán, se descuentan, pero seguimos con parches sin solucionar el problema de fondo”.