Retegui se bajó y no estará con Tévez en Rosario Central

"Tenemos que buscar una identidad como equipo. La gente se tiene que sentir identificada. Es lo más difícil. Vamos a trabajar muy duro para encontrarla", dijo ayer el "Apache" en conferencia de prensa, en el día en que también se calzó el buso de DT por primera vez y dirigió por primera vez una práctica al frente del Canalla.

Los focos de la prensa y el público estaban puestos en ello, en el puntapié inicial del camino de "el jugador del pueblo" como "entrenador del pueblo". Lo que no sabían era algo que, quizá, Tévez sí: Carlos Retegui no lo acompañaría en la conducción de Rosario Central.

La noticia la dio a conocer esta mañana el propio Chapa, en diálogo con Nancy Pazos en Radio Metro. "Hoy tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con Horacio Rodríguez Larreta", declaró. A lo que se refiere Carlos Retegui es a su actual cargo de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, puesto que asumió a principios de este año.

"Es incompatible mi función y trabajar con Carlos", explicó el ex jugador de hockey, que también afirmó que tiene un gran compromiso con su equipo de trabajo en la función pública. "Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle", señaló el también DT, al tiempo que despejó todo tipo de dudas respecto a su relación con Tévez: "A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón".

Retegui también aclaró: "No hay doble comando. Yo soy amigo personal de Tévez muy amigo de él y de la familia. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana. Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética", sentenció Carlos Retegui.

¿Tévez podrá firmar planilla?

Es así que el otro Carlos, el Carlitos, tendrá que buscar alguna alternativa para reemplazar al Chapa en su cuerpo técnico en Rosario Central, a quien principalmente le iría a delegar la función del videoanálisis de los partidos.

Pero además, Tévez tendrá que suplir otro inconveniente que aun no está resuelto. El "Apache" no completó su curso de DT todavía, por lo que en la planilla previa a cada partido no está habilitado a firmar como tal. Con el ex seleccionador argentino de Las Leonas, eso se resolvía ya que era éste quien iba a firmar como entrenador. ¿Hará una excepción la AFA y dejará que el ex futbolista ponga su sello como DT?