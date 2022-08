Revelan cuál fue la causa del vuelco que provocó la muerte de dos amigas cuando volvían de la costa

Los golpes en el lado derecho del vehículo provocaron los fallecimientos de Melina Adorno y Mara Vázquez, pero las pericias descartaron que haya habido un exceso de velocidad.

image.png

Catalina Vaccarezza, quien manejaba el auto y sobrevivió, quedó imputada en la causa que fue caratulada como “doble homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas”.

El trágico accidente ocurrió en la ruta 56, a la altura del kilómetro 35 del tramo que une General Madariaga y General Conesa, cuando la conductora del Peugeot 208 blanco en el que viajaba junto a tres amigas perdió el control del vehículo y volcó. Todas viajaban con el cinturón de seguridad puesto.

El hecho ocurrió cuando las cuatro amigas volvían a Buenos Aires desde la localidad bonaerense de Pinamar tras pasar unos días de descanso.

El fiscal Walter Mércuri dijo que el auto "perdió el control y volcó en la banquina contraria, yendo de Pinamar hacia Conesa en la banquina izquierda”. Y agregó: "En esa zona hay una zanja y el rodado empezó a dar vueltas”.

Melina y Mara iban del lado derecho del habitáculo (una adelante y otra atrás) y sufrieron los golpes más fuertes que les ocasionaron una muerte instantánea. Su círculo de amigas las describieron como “excelentes personas y demasiado buenas”.

image.png

La autopsia determinó que la muerte de las dos amigas de 20 años fue como consecuencia de los golpes recibidos en distintas partes del cuerpo durante el vuelco. “Esto fue un accidente muy lamentable y trágico, no se puede definir de otra manera. Ni siquiera hubo exceso de velocidad”, dijo una fuente al medio local Primer Plano Online.

Vaccareza era la conductora y Luna Valerga (20) viajaba en el asiento trasero del lado izquierdo. Sufrieron golpes leves y están fuera de peligro. Evolucionaron favorablemente, ya fueron dadas de alta y regresaron a sus hogares acompañadas por familiares.

image.png

Catalina tenía el auto hace poco más de un año, cuando su familia se lo regaló por su cumpleaños. “Me prometieron este regalo para mis 18, y como siempre, al pie de la letra, cumplieron. Y yo más que feliz. No me alcanzan palabras ni acciones para agradecerles todo lo que hacen por mi todos los dias. Me acompañan, me aconsejan, me escuchan”, escribía Catalina el 21 de marzo de 2021 en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora del auto compartió un mensaje en donde lamentó la perdida de sus amigas y agradeció los mensajes de apoyo. “Nunca sentí en mi vida un dolor tan fuerte como en este momento. Luna y yo estamos bien, ya nos dieron el alta. Gracias a todos por los mensajes, nos dan fuerzas para seguir adelante”, escribió.