"Reversión del famoso alfajor marplatense antes de que lo destruyeran": la llamativa carta de postres de un restaurante

"En Anchoita pedís la carta de postres y además te traen la carta carta carta documento que les mandaron. Me reí fuerte @epineyro_ok", escribió en Twitter la artista plástica Sara Stewart Brown tras ir a cenar al restaurante de Enrique Piñeyro, reconocido cineasta y piloto de avión.

Desde el restaurante Anchoita -ubicado en el barrio porteño de Chacarita- incluyeron en la carta una copia de la carta documento recibida por parte de The Exxel Group S.A, el grupo que 1998 compró la clásica fábrica de alfajores marplatenses Havanna en 90 millones de dólares. “En mi carácter de presidente de The Exxel Group S.A., me dirijo a esa sociedad propietaria del restaurante denominado ‘Anchoita’, sito en Juan Ramírez de Velasco 1520, CABA, a fin de intimarla a remover de inmediato del menú el postre descripto del siguiente modo: ‘Reversión del famoso alfajor marplatense antes de que lo destruyera el grupo Exxel’, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes, incluso aquellas orientadas a la reparación del daño ocasionado”, dice la notificación.

image.png

Además, Anchoita también sumó a la carta una contestación de Piñeyro, que fue enviada el 28 de noviembre del 2019: "En mi carácter de hombre adulto que se hace cargo del niño que fue, me dirijo a Ud. al fin de comunicarle que veo con buenos ojos, que haya Ud. dado un paso al frente y confiese ser el responsable del despojo de una de mis reliquias de infancia".

"Acepto sin dudar su convite a dirimir nuestras diferencias en los tribunales, y cruce Ud. los dedos para que ninguno de los jueces que nos toquen en suerte haya probado el famoso alfajor marplatense, antes de que Ud. y su desalmado Grupo Exxel lo destruyeran. Porque si alguno de los jueces llegó a probarlo, deberá Ud. prepararse para recibir un fallo adverso en todas las instancias”, agrega.

También incluye una serie de hashtags: "Por si no se entendió, no lo removemos nada.” #Anchoitaresiste #DEVUELVANNOSELALFAJOR #Noaldespojodelasreliquiasdeinfancia #DESTRUIRALFAJORESESDELITO".