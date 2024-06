Rige alerta amarillo por vientos para Mar del Plata

Por la mañana se espera mucho frío en la ciudad y el alerta comenzará a regir desde la tarde, pronosticaron desde el organismo. La temperatura máxima para este miércoles será de 12 grados y la mínima de 1.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.