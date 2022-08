"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad electrica, intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos", informaron desde el organismo.

Desde la Municipalidad se recomienda a la población tomar los recaudos del caso. Ante cualquier dificultad, podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

En este marco, desde el Municipio recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o por Whatsapp al 2235209122.

Otras recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).