Robaron y faenaron otros siete caballos: aseguran que van más de 100 y que venden sus carnes

En shock por encontrarse solo con los huesos, los dueños de los animales advirtieron que además del dolor de perder a estos animales hay un peligro para la salud humana ya que consideran que esas carnes podrían tener como destino un circuito comercial en el que no se respetan los cuidados sanitarios.

Se intentaba ahora buscar cámaras de seguridad en las inmediaciones que puedan haber registrado el paso de estos automotores en los que se movilizaban los autores de estos hechos. Se cree que algunos de los domos del Centro de Ordenamiento y Monitoreo (COM) en proximidades tendría que tener registro de esos movimientos.

"Los matan, los faenan y los hacen milanesas, hamburguesas, chorizos", aseguró uno de los damnificados, que perdió al menos dos caballos entre estos últimos siete que aparecieron en este campo. "Me sacaron el caballo de mi nene, su mascota, me arruinaron", señaló otro propietario de estos animales. "Un caballo es parte de nuestra familia", aseguró otro joven productor de la zona, que lamentó que estos hechos se repitan y no aparezcan soluciones.

Estas situaciones son repetidas y vienen siendo denunciadas desde el año pasado con algunos casos esporádicos. Pero este caso, restos de siete animales, es de los más episodios más graves que se hayan conocido en estos tiempos en materia de delito rural.

Personal de Policía Ecológica se acercó hasta el lugar frente al aviso que dio el responsable del campo donde quedaron los restos óseos. El hombre registró con teléfono celular el recorrido en pocos metros para pasar por todos los cadáveres de animales. En algunos casos ya secos, dado el paso del tiempo, pero en otros todavía con evidencia de pedazos de carne fresca, al igual que órganos interiores descartados en el mismo lugar. "Está el triperío, las patas, todo acá", señala y registra el encargado del lugar.