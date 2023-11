Robos en Los Troncos: "Estamos muy asustados"

"Nos robaron a la madrugada, vimos a los ladrones por las cámaras y esperemos que la policía note la patente. Estoy muy asustada, nunca me pasó", expresó Marita , una vecina del barrio.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana en Mendoza entre Quintana y Saavedra. En el video se puede observar al ladrón que estaciona su auto, se baja, y salta entre las casas de la zona intentando robar.

"Me robaron la rueda de auxilio, una mesa, herramientas de un galpón y sillas de la playa. La moto de mi hijo la dejaron a mitad de camino porque no arrancó o no la pudieron subir por el paredón", agregó la mujer indignada.

En un momento logra robar una goma y en ese instante pasa un patrullero que no logra verlo. Acto seguido, se sube a su vehículo y se va.

"Hay gente que paga seguridad y es una vergüenza . Entre una hora, hora y media tardó en robar. La policía pasó y después trabajaron tranquilos", enfatizó.

Los vecinos de la zona están indignados por lo ocurrido y aseguraron que se registraron distintos hechos delictivos en la zona. De todas formas agradecieron el rápido accionar de la policía.

En Los Troncos, uno de los barrios más exclusivos de Mar del Plata, crece la preocupación por la inseguridad y reclaman mayor presencial policial.