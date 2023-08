Robos y destrozos en los comercios de la feria de 194 y Alvarado: "Esto es delincuencia, no es hambre"

"Entraron anoche. La ferretería estaba cerrada y tenía alarma, pero rompieron vidrio y se llevaron todo lo que tenía adelante, cosas de mucho valor: termos, pavas eléctricas, estufas... En las filmaciones se ve que cuando escapan con las estufas en la mano", contó Graciela.

"Después entraron a un local de ropa de mujer y también rompieron los vidrios y la puerta. Se llevaron toda la ropa que había, todas las zapatillas y hasta los maniquíes", relató.

"También robaron en el kiosco de la feria, donde destrozaron el vidrio, y le llevaron absolutamente todo. Hasta la caja registradora con la plata. El dueño está pensando en no volver a abrir", dijo.

"Los comercios de alimentos no fueron atacados. Esto es delincuencia y vandalismo, no es hambre, no es necesidad", expresó la comerciante.

Los dueños de los locales pidieron respuestas a las autoridades. "El intendente dijo que estaba haciendo un operativo anti saqueos, pero acá no lo vimos. Los comerciantes nos turnamos para cuidar la feria a la noche. Hoy tenemos que cerrar, no podemos trabajar", afirmó.