Rodríguez Larreta, contra los dichos de Fernández: "Me provoca mucha preocupación"

En un acto que compartió con su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y la ministra de Educación Soledad Acuña, el máximo mandatario de CABA indicó: "Me provoca mucha preocupación. En la política internacional, la coherencia es un valor innegociable y escuchar al presidente de la Argentina defender a países donde se violan los derechos humanos, me genera una enorme contradicción. Los valores de la democracia son innegociables. Que el gobierno salga a defender a Cuba, a Venezuela, me genera una enorme contradicción".

El Jefe de Gobierno porteño remarcó que en eventos como ésta cumbre en muy importante que se le prioridad a defender los derechos y el trabajo de los argentinos. “Tenemos que promover que se invierta, que podamos exportar lo más posible y también en eso tenemos que trabajar a largo plazo. No es cuestión de un gobierno”, agregó.

Biden no invitó a los presidentes de Cubra, Venezuela y Nicaragua

Joe Biden tomó la decisión de no invitar a la cumbre a los máximos mandatarios de países como: Cuba, Venezuela y Nicaragua por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por no ser considerados países en donde se viva en democracia.

Cabe recordar que EEUU es el país anfitrión, por ende es el único responsable de la organización teniendo así, la facultad de invitar a quienes considere apropiado según los criterios de la Carta Democrática Interamericana.

image.png

El discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas.

En esta Cumbre, el presidente Alberto Fernández criticó los bloqueos contra Cuba y Venezuela, y propuso que los países anfitriones no puedan imponer un “derecho de admisión”, como hizo Estados Unidos con los regímenes de Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua).

“El silencio de los ausentes nos interpela”, dijo el Presidente ante su par estadounidense, Joe Biden, y el resto de los mandatarios presentes en la ciudad de Los Ángeles.

Luego, expresó con relación a las sanciones impuestas a los regímenes de Díaz-Canel y Maduro: “Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la Guerra Fría y Venezuela tolera otro mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de ese tipo se busca condicionar a gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos”.

Y agregó: “Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión sobre los países miembros del continente”.

image.png

Rodríguez Larreta no fue el único que cuestionó a Fernández

Fernando Straface fue otro de los que criticó fuertemente los dichos del Presidente Alberto Fernández. El secretario general de Gobierno porteño no se quedó callado y aseguró en su cuenta de Twitter: