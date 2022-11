Rodríguez Larreta: "Juntos por el cambio no se va a separar y seguimos adelante"

image.png

Larreta evitó opinar sobre el cruce de Patricia Bullrich con Felipe Miguel

Consultado por el material audiovisual, Larreta evitó pronunciarse sobre el fuerte cruce pero realizó la siguiente reflexión: “Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos, ¡basta de estas cosas, falta un año para la elección, yo no me engancho, estoy harto de las peleas!”, señaló.

En otro pasaje de la entrevista, sí replicó a las acusaciones en su contra sobre la estrategia política en CABA para la elecciones del año que viene, de manera puntual, sobre el acuerdo que mantiene con el diputado radical Martín Lousteau. “Soy fundador del PRO hace 20 años, con Mauricio Macri y unos poquitos más, laburé en todas las campañas, soy el jefe del único distrito nacional que gobierna el PRO, y la mejor manera de defender al PRO es seguir trabajando todos los días”, afirmó Larreta.

Y amplió: “La gente define (a los candidatos), yo soy del PRO, tengo mi corazón los candidatos del PRO. Tengo varios, (Soledad) Acuña, Jorge Macri, Emmanuel Ferrario, alguien joven, vicepresidente de la Legislatura porteña”.

Por otro lado, volvió a manifestarse en contra de suspender las PASO, de reformar la constitución para eliminar las elecciones intermedias. “Ahora no es viable, no es el momento, hay muchos problemas en la Argentina como para hablar de eso”, criticó.

image.png

Sobre el programa económico de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta reconoció que “no se puede resolver el problema de la inflación con un plan único, si Argentina no vuelve a crecer, desarrollar, aumentar las exportaciones, no hay plan contra a inflación que valga”. “Si no hay crecimiento la estabilización no se sostiene”, añadió.

“Con lo que Argentina produce, litio, alimentos, Vaca Muerta, el turismo, podrías estar duplicando las exportaciones en 6 años, (levantar el cepo) tiene que ser el horizonte”, explicó el dirigente del PRO.