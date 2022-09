Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional

En una carta que él propio leyó, publicó en sus redes sociales un sentido mensaje en el que se despide del tenis. "A mi familia y más allá. Con amor, Roger", comenzó el adiós el jugador. De esta manera, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos marca el fin de una era y, a sus 41 años, Roger Federer deja el deporte profesional.

https://twitter.com/rogerfederer/status/1570401710685945856 To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

"En los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y es el mensaje que mi cuerpo me ha dado", explicó el ex número 1 del mundo.

"El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera competitiva", dijo Roger, que dejó en claro que más allá del retiro seguirá ligado al tenis. Por lo pronto disputará la Laver Cup la semana que viene, en lo que será su última cita dentro de un court.

image.png Los 20 Grand Slam de Roger Federer (Statista)

En su carta, Federer también dice: “De todos los regalos que me ha dado el tenis en los últimos años, sin duda, ha sido toda la gente que me he encontrado por el camino. Amigos, rivales y los fans que me ha dado el deporte en esta vida". El anuncio del deportista fue un sentido mensaje de agradecimiento a estos 20 años de carrera, que lo vio ganar 20 Grand Slam y mantenerse como el número 1 en el ranking ATP unas 310 semanas.

"He llorado, reído, y lo más importante de todo, me sentí increíblemente vivo", señaló el suizo en su despedida. Y cierra: "Finalmente, al tenis: te amo, y nunca te dejaré". Fin de una era. El deporte le agradece.