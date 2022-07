Salario Básico Universal: Pérsico se distanció de Grabois y dijo que "no es el momento"

En una entrevista con Radio Con Vos, Pérsico manifestó una postura distinta a la que plantea Grabois. Por el contrario, cree que el Salario Básico Universal no es un pedido que se adecúe a las necesidades del momento político que transita el Frente de Todos, en particular el Presidente Alberto Fernández, con quien está alineado.

En ese sentido, el también subsecretario de Promoción para la Economía Social sostuvo: "No es momento para dar la discusión".

Para Pérsico, la del Salario Básico Universal es una discusión que hay que dar, aunque no está entre las prioridades. “Me parece muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento”, argumento.

¿En qué situación se encuentra este reclamo?, le preguntó el periodista Diego Iglesias en la entrevista. “No es el momento hoy de dar la discusión por el Salario Básico Universal”, respondió Emilio Pérsico.

Sobre la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, el dirigente social dijo: “Tenemos a la nueva ministra que todavía no logró tener una semana en la que sostener las variables económicas”.

Como parte de su reclamo, ayer Juan Grabois le pidió al Presidente que “los salarios estén por arriba de la línea de pobreza. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal, inventa otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, sentenció en un mensaje directo contra el equipo del presidente Alberto Fernández.