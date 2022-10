Santilli propone que Larreta y Macri compitan en una interna para la presidencia de 2023

Lee también: La fuerte defensa de Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri

Para Santilli el candidato a Presidente se tiene que decidir compitiendo

"Nunca hay que descartar la competencia. Si uno quiere liderar, tiene que competir", dijo recientemente Diego Santilli. La frase fue en respuesta a la consulta sobre si podría haber una interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para definir la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

"Si uno quiere liderar tiene que competir. A mí me tocó competir en la provincia y el que ganaba conducía, el que perdía acompañaba. Y eso es muy sano", señaló en declaraciones a CNN Radio Y agregó que luego hicieron buen equipo con Facundo Manes, que salió segundo en las PASO de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

Los dichos del exvicejefe de Gobierno porteño se dan pocos días después de que el propio Larreta señalara que “al candidato lo tiene que elegir la gente”. Horacio Rodríguez Larreta está convencido de que ese es el mejor camino y en su entorno también están dispuestos a acompañarlo en ese desafío y creen que los números pueden ser muy positivos.

Rodríguez Larreta es uno de los dirigentes del PRO, junto a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se están preparando para competir por la candidatura a Presidente de la Nación en el 2023.

Sin una interna, el actual jefe de Gobierno correría el riesgo de aparecer como un presidente delegado. Sabe que su candidatura debe pasar por la legitimación de una interna y está decidido a dar esa batalla.

Mauricio Macri, entre tanto, luego de un período de relativo retiro tras la derrota de 2019, ha dado señales de querer volver al ruedo. Alentado por los malos resultados de la gestión que lo sucedió, deja crecer sin embargo la expectativa de una candidatura, e incluso la alimenta con libros de título sugestivo: Primer tiempo ,por lo que habría un segundo, y ahora Para qué.

Santilli también se mostró a favor de las PASO

Santilli también se mostró convencido de que habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias: "Creo que no se van a suspender las PASO. Hacerlo a 9 meses de los cierres es cambiar la regla a mitad de camino. En todo caso debatamos por qué no se discute la boleta única de papel, pero cambiar las reglas no me parece lo adecuado. Es un mecanismo para que la sociedad elija los candidatos", señaló.

En Juntos por el Cambio hay unanimidad: públicamente, todos los referentes que se manifestaron sobre la cuestión, se pronunciaron por el mantenimiento de las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Santilli apuntó contra la gestión de Kicillof en la Provincia de Buenos Aires

En referencia a la gestión del gobernador Axel Kicillof, el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad aseguró que lo único que hizo el economista fue "poner amigos del Gobierno y ser una pyme de La Cámpora".

"El gobernador está ausente para los bonaerenses. Hoy en la provincia no hay Gobierno. Las prioridades de la gestión son absurdas y desopilantes. No hay ninguna reforma de fondo. No hay política de seguridad, educativa, de infraestructura, de salud y productiva. Es un Gobierno sin norte ni horizontes claros", argumentó.