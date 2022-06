Scioli intentó llevar calma a las empresas por la falta de divisas

Por eso, el flamante ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, recorrió el pasado martes las sedes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En declaraciones a la prensa, previas a dirigirse a los empresarios, Scioli evitó hacer comentarios contundentes sobre la gestión de Matías Kulfas. En términos de su relación con la fórmula presidencial, dijo que conoce "cómo piensan los dos" y que estarán alineados en trabajar para mejorar la situación.

Ante la pregunta de Ahora, sobre si cree que este nuevo cargo lo posiciona como candidato a 2023, el ministro dijo que no es una cuestión que ocupe sus preocupaciones en este momento. "Tengo una enorme responsabilidad ahora", dijo.

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, recordó al inicio de la presentación otra de las dificultades que tienen las empresas actualmente: la falta de trabajadores. "La capacitación es fundamental. Ponemos un aviso y no viene nadie" "Tenemos que terminar con esto de que los planes es el sueldo magro del primer oficio, es mentira". "El sueldo de un oficio quintuplica el ingreso de un plan social. A mí no me van a convencer que 100.000 pesos son igual a 19.000", señaló.

Divisas para importaciones: materia urgente para las empresas

Fernández también dijo que su propuesta es "colaborar en la formulación de las necesidades de las Pequeñas y Medianas Empresas en las importaciones", algo en lo que acordó Daniel Scioli. "Sabemos la coyuntura que estamos viviendo, que se habla todos los días de esto, pero nosotros no queremos ser ajenos, queremos involucrarnos y colaborar". En la misma línea, remarcó la importancia del papel del sector privado para implementar medidas.

"De la mano del éxito del desarrollo productivo del país vienen soluciones de fondo a problemas que enfrentamos", dijo Daniel Scioli, quien agregó que hay un contexto global favorable porque "el mundo demanda cada vez más lo que Argentina puede ofrecer".

En algo quiso ser claro, luego de decir que las zonas rurales se habían "desindustrializado": "volver a poner a la industria de pie y acompañar el esfuerzo que ustedes hacen no se hace de un día para el otro" y agregó que hay situaciones que complican ese camino: "la pandemia, el acuerdo con el Fondo, el impacto de la guerra".

"Pero hay indicadores muy positivos en cuanto a la recuperación industrial y el desafío que tenemos es cómo hacerlo crecer", dijo.

"Estoy convencido de que este Ministerio tiene que trabajar transversalmente con todas las áreas de Gobierno", remarcó ante los representantes empresarios de todo el país. "Tiene que trabajar articuladamente con el Ministerio de Economía, con el Banco Central, con la Aduana, con la AFIP y con la Secretaría de Comercio", destacó.

Demanda energética

Cuando llegó el turno de hablar de lo que interesaba a muchos de los empresarios presentes, las importaciones, Scioli dijo que "el país, fruto del crecimiento, la recuperación y también las necesidades en tema energético está con un alto nivel de importaciones mensuales, alrededor de los 8.000 millones de dólares".

"La industria, insumos, son prioridad. Todo lo que sea para acelerar el crecimiento de nuestro aparato productivo, allí va a estar puesto todo lo que es una prioridad de la aplicación del uso de la divisa", destacó.

Aunque también quiso llevar calma por el lado de la oferta de dólares y aseguró que desde el Gobierno están "tratando de acelerar el ingreso de divisas".

"Estamos trabajando sector por sector con cada una de las cámaras empresarias", dijo, e interpeló a Marcelo Fernández a colaborar para planificar las prioridades de cada rubro.

Producción vs especulación

Uno de los puntos más señalados por el Gobierno es la especulación financiera, algo que Scioli no dejó pasar. "Tenemos que ver que cuando hay esta brecha de tipo de cambio, hay maniobras especulativas", dijo, apuntando a algunos responsables empresarios.

Señaló que es algo que también vio en Brasil, donde se desempeñaba como embajador. Allí dijo que muchas empresas "comenzaron a hacer una acumulación de stock porque pensaban que no se iba a llegar a un acuerdo con el Fondo, que iba a haber una devaluación". "Es importante hacer ahora una sintonía muy cuidadosa de la optimización del uso de reservas", afirmó.

"Estoy convencido que con mi experiencia puedo hacer un aporte en este momento tan sensible y tan importante del país, que no es momento de especular, es momento de jugársela, de comprometerse y particularmente cuando se trata de esto, que siempre ha sido un eje central para el desarrollo".

"Este es el comienzo de una agenda cada vez más intensa. Creo profundamente en la sinergia entre lo público y lo privado. Sé que el país se levanta de abajo para arriba. Sé que en las fuerzas industriales de la PYME están las soluciones que el país necesita en este momento", finalizó.

Luego de que Guillermo Merediz repasara algunas de las herramientas que tienen las PyMES, incluyendo lineas de crédito especiales para aumentar la producción, la comitiva del Ministerio siguió su recorrido por la Unión Industrial Argentina (UIA)".