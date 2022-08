Se casó Silvina Escudero: los detalles de la boda y su impecable look de novia

Después de dar el sí, la pareja realizó una recepción para 80 invitados. Entre los invitados se encontraron su padre, su hermana Vanina y su cuñado Álvaro Navia. Al llegar al lugar, no quiso hablar con los medios, pero aseguró que hablaría más tarde.

Según publicó Clarín, la primera famosa que llegó, fuera de la familia, fue Miriam Lanzoni, que se acercó al lugar casi a las tres de la tarde. La ex de Alejandro Fantino es una de las grandes amigas que Silvina se hizo en el medio.

Silvina y Federico están en pareja desde hace varios años. Sin embargo, estuvieron separados durante un tiempo debido a una crisis que surgió durante la cuarentena por el coronavirus.

Ocho meses después se reconciliaron y hace un mes, a fines de julio, el joven, que es comerciante, le propuso casamiento en una paradisíaca playa de Mallorca, frente al Mar Mediterráneo, donde ella se encontraba vacacionando con una amiga.

Aunque esta semana Yanina Latorre aseguró en LAM (América, lunes a viernes a las 20) que la modelo se casaría en un Registro Civil y que tenía muchas pretensiones, como el cambio de luces y el pedido de una cochera especial para sus invitados, Escudero se ocupó de negar todo.

Es que la hermana de Vanina Escudero se casó en un espacio que ella y su esposo alquilaron especialmente para el evento. "No me caso en un Registro Civil, viene la jueza de paz a un lugar que alquilamos todo el día. Así que ahí solo se firma y nos vamos”, explicó hace unos días en diálogo con TN Show. "No hace falta que aclare más, imaginate que desde el vamos no es así", sentenció.