¿Se cumplen las frecuencias de colectivos en Mar del Plata?

¿Se cumple esta disposición? Desde las redes de Portal Universidad salieron a la calle para comprobar si efectivamente se respeta esta directiva y realizaron el siguiente Film Reel que compartieron en su cuenta de Instagram:

De acuerdo con la letra del expediente, circulan en la ciudad de Mar del Plata 328 colectivos entre todas las líneas y las empresas cuentan con 38 coches de reserva para cubrir eventualidades. Las frecuencias con las que se determina la circulación de estos vehículos están regidas por un sistema que diferencia distintos períodos en función de la demanda de los pasajeros, y se divide en período pico, medio, valle y servicio nocturno.

Cada línea tiene un cronograma de frecuencias mínimas, determinado en función de sus características y de la demanda de pasajeros que utilizan el servicio. Por ejemplo, algunas líneas como la 571 pueden llegar a contar con hasta 6 servicios por hora de 8 a 9 am, lo que se traduce en un colectivo cada 10 minutos, y en esa misma franja horaria, la línea 511 cuenta con 3 servicios, es decir, un colectivo cada 20 minutos.

El punto común que rige a todas las líneas desde la ordenanza establece que, fuera del período nocturno comprendido entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, todas las líneas deben garantizar una frecuencia mínima de 2 colectivos por hora, es decir, al menos un servicio cada media hora.

¿Qué pasó con las frecuencias durante la pandemia?

Cuando irrumpió la pandemia en Mar del Plata, con el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio, la demanda del servicio de transporte público de pasajeros se redujo de forma extrema y fue necesario impulsar la declaración de la emergencia en el transporte de la ciudad. Esta medida otorgó al ejecutivo municipal la potestad de modificar las frecuencias de los colectivos.

Actualmente, con la reducción de los riesgos de la pandemia, a causa de la vacunación, y la desaparición de los aislamientos y las restricciones a la circulación, debería esperarse que las frecuencias vuelvan a la normalidad. Sin embargo, es usual observar en las paradas de colectivos a pasajeros amontonados que aguardan la llegada de un servicio, que aún no ha recuperado la regularidad que tenían en tiempos de pre pandemia.

A mediados de abril, el titular de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, Dante Galván, explicó en su paso por el Concejo Deliberante que “la demanda habitual aún no se ha restablecido a los niveles prepandemia y actualmente se encuentra en un 75%”. Asimismo agregó que “existe una oferta de flota por encima de la demanda”. “En la medida que se consolide el aumento de la demanda, por encima del 80% de la habitual, será posible llevar adelante la restitución de las frecuencias habituales en el sistema”, aseguraron desde el municipio.

¿Se cumple lo que establece la ordenanza?

Para conocer la postura del bloque opositor frente al posicionamiento del gobierno municipal, desde Portal Universidad dialogamos con Vito Amalfitano, concejal del Frente de Todos y vicepresidente de la comisión de movilidad. Al respecto, Amalfitano rechazó enfáticamente que las frecuencias de colectivos provean una oferta superior a la demanda y dijo: “La ordenanza tiene frecuencias mínimas que no se cumplen durante el Gobierno de Montenegro. No se cumplían antes de la pandemia, no se cumplieron durante la pandemia y no se cumplen ahora. No es cierto que no exista demanda, el ritmo de actividad de la ciudad es igual o mayor, porque la actividad económica creció. Las frecuencias no son como en la pre pandemia. No se cumple con el proyecto de ordenanza en vigencia”.

“Las frecuencias mínimas no pueden ser de 40, 50 o 60 minutos como pasa hoy en la ciudad de Mar del Plata, no deberían superar nunca los 15 minutos”, sentenció.

Por otro lado, se refirió a las problemáticas que atraviesa el transporte público en la ciudad y expresó: “Pretendemos que se cambie el ritmo de frecuencias. Tras la ordenanza que data de más de 15 años, hubo muchos proyectos que mejoraron algunas situaciones puntuales, pero hace falta revisar y mejorar muchas frecuencias. No solo las frecuencias sino también la higiene y el estado de los vehículos. Es un problema grave”.

“También presentamos un proyecto para cambiar los recorridos y que lleguen los colectivos a los barrios San Jorge, Hipódromo, La Herradura. Podría nombrar decenas de barrios en Mar del Plata con este problema. Una espera de 40 o 50 minutos no se corresponde con lo que debe ocurrir en el transporte en la ciudad de Mar del Plata. Es muy difícil tomar un colectivo de noche en la ciudad, muchos vecinos necesitan por ejemplo ir a un hospital de noche y no pueden encontrar un colectivo o un taxi que los lleve a su destino”, concluyó.