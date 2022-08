Se enteró que es adoptado y busca a su familia biológica en Mar del Plata

"No tengo por costumbre contar cosas de mi vida personal, pero hoy necesito que esta historia se conozca, y pase entre mis amigos, y amigos de mis amigos. Así corre y corre. Después de 48 años y haber tenido una infancia feliz y con mucho amor y cariño, de parte de mis padres Gilberto Pérez e Irma Rodríguez, a los cuales quiero y seguiré queriendo por siempre, aunque hoy no están. Nos enteramos con mi hermana María Cecilia Pérez que somos hijos adoptivos de distintas familias", contó en la red social Facebook.

"Lo único que sé, después de haber hablado con los mayores de mi familia, es que mi madre biológica tendría cuando yo nací entre 14 y 16 años. Que sería de Mar del Plata o la zona, era una época donde ser madre soltera estaba muy mal visto, por eso supongo que su familia inventó alguna historia para ocultar el embarazo hasta llegar al parto", agregó.

Al mismo tiempo, Pérez, sostuvo que no tiene "rencor contra nadie" y que quiere encontrar a su mamá para conocer más de su historia.

"También se me dijo que este parto fue ayudado por una partera de la época 1968, llamada Cecilia M. de Fruttero en Mar del Plata. Lo que busco con esto es tratar de encontrar algo que me permita saber quién fue o quién es mi madre biológica. Y si vive poder decirle que no tengo ningún rencor contra nadie, menos contra ella que seguramente no tuvo ninguna posibilidad de decidir. Dios quiera que esto llegue y de la misma forma que yo comienzo a buscarla, ella también lo esté haciendo", completó en el texto.

"Se que es un camino muy largo, pero lo voy a transitar con fuerza y esperanza, con el apoyo de mi señora y mis hijos. Hoy con 54 años, sigo buscando, se los agradezco de corazón", concluyó.