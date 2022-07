Se enteró que no era el padre de su hijo y lo abandonó en la guardería

Ante la negativa de la familia, la cual se negaba a retirar al nene de la guardería, empleados de la misma lo llevaron hasta su casa pero la encontraron totalmente vacía.

El hecho ocurrió en China. Todo comenzó como un día normal, cuando el niño, a quien los medios regionales llamaron: Xiao Rui, fue a la guardería con su padre como lo hacía a diario. Pero esta vez fue diferente, al terminar el horario de cuidado y los demás niños regresaban a casa con sus padres, el papá de Xiao Rui no aparecía.

Desde la institución comenzaron a preocuparse por lo que llamaron rápidamente a su familia y allí se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Ninguno de sus familiares quería que el niño regresara a casa ya que un test de paternidad habría revelado ese mismo día que Xiao Rui no era el hijo biológico de quien hasta ese día se creía que era su padre.

El hombre en cuestión les explicó a los referentes del centro ubicado en la provincia china de Guangxi, estas cuestiones y por lo tanto se negaba rotundamente a ir a buscar al menor.

Frente a esta dramática situación, los empleados del lugar decidieron llevar al niño a su casa, pero al llegar al lugar se sorprendieron al encontrarlo totalmente vacío. Es importante resaltar en este caso, que no existe delito de abandono debido a que la ley china lo desestima al caso, ya que el menor no es hijo biológico de quien lo dejó en la guardería. Por lo tanto, no existe delito de abandono frente al niño.