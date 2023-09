Se mató el cantante de cumbia Huguito Flores antes de venir a Mar del Plata

“El Super” tenía 57 años y se trasladaba a Buenos Aires para cumplir con una presentación en José C. Paz por el Día de la Primavera. “Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar a esos momentos. Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad”, destacó el productor Alexis Gómez.

Las autoridades policiales continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al siniestro y aún no determinaron las causas precisas del mismo. Por otro lado, se informó que en el segundo vehículo involucrado en la colisión viajaban dos docentes. Aunque ambos presentaron múltiples lesiones, afortunadamente ninguna de ellas es de carácter crítico. No obstante, fueron llevados al hospital zonal de Garza, donde están siendo monitoreados por el equipo médico.

Según señala el diario El Liberal, Flores manejaba detrás de un camión, aparentemente sin luz, que transportaba un cargamento con leñas con un tanque de agua.

En este sentido, una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores es que el chofer del otro vehículo intentó ingresar por un camino vecinal y que, cuando advirtió su proximidad, intentó esquivarlo.

Pese a los aparentes esfuerzos, el artista santiagueño “habría chocado contra un parante de madera del camión cargado con leña que se incrustó en el automóvil”. Luego de ese impacto, la Surán se habría cruzado de carril y habría chocado contra un Fiat Uno que viajaba en sentido contrario, en el que viajaban dos personas. El auto de Flores quedó completamente destruido.

El músico había iniciado su carrera en los años 90 cuando conformó su primer grupo musical llamado Fenyxs, hasta que en 2003 fue invitado a sumarse a El Super Quinteto, banda que luego pasó a llamarse El Super y, más tarde, El Super de Oro.

En 2017, tras editar una docena de discos, se lanzó con gran éxito como solista, con el galardonado álbum “Te sigo enamorando”.

Exponente de la música tropical santiagueña, Huguito Flores contaba con éxitos como “Manos de Tijera” y “Te hubieras ido antes”, había grabado una canción con Pablito Lescano y planeaba colaboraciones con Rodrigo Tapari, El Polaco, Dani Cardozo y La Nueva Luna.

Huguito Flores en vivo en Mar del Plata en 2022: