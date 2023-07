Se presentó la 9ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil "Mar del Plata Puerto de Lectura"

Entre ellas se puede destacar, la presencia de la ONG Derecho a Jugar con un taller destinado a “niños y niñas de 3 a 101”, llamado “A Jugar… con las letras y las palabras”. Este espacio de juegos enlaza juego y literatura en la búsqueda de generar espacios creativos y divertidos para toda la familia. Torres de cubos llenas de duendes, elefantes que ocupan mucho espacio para soñar, pueblos de muchos colores para pintar y castillos con monstruos para armar: este año la temática propuesta busca acercar a los más chicos a una autora pionera de la literatura infantil Elsa Bornemann y conmemorar los 40 años de democracia recordando los libros prohibidos por la dictadura. Se podrá asistir todos los días: viernes, sábados y domingos de 14 a 20 hs; y lunes a jueves de 15 a 19 hs

Este martes se presentó la nueva edición de la Feria Infantil y Juvenil, en la Librería Universitaria y Espacio Cultural ubicada en Jujuy 1731, donde estuvieron el secretario de Cultura del Municipio de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda; el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas, y presidente de la Fundación Universidad, Alberto Rodríguez y el presidente de la Cámara de Libreros del Sudeste, Javier Fernández.

Sobre la importancia del trabajo articulado, Balmaceda resaltó: “Esta es la continuidad de un trabajo que ya tiene casi una década. Hay que poner en juego tantas piezas distintas que tienen que encajar en momentos muy complicados y poder lograr esta articulación en un momento de mucha complejidad y de una enorme dificultad nos deja muy contentos y satisfechos con los resultados logrados”.

Asimismo, Rodríguez se expresó sobre la relevancia de una feria que se dirija específicamente a los más chicos: “Nosotros fomentamos, desde los primeros años, los hábitos de lectura. La universidad es una empresa cultural en el sentido de la formación superior en un sistema educativo, pero nosotros sabemos bien que llegamos a eso si vamos construyendo todo un recorrido. Entonces me parece que es de vital importancia el fomento y la posibilidad de llevar a cabo emprendimientos como este”.

En ese sentido, Rodríguez afirmó que la Feria del Libro en Mar del Plata es una sola, pero que se divide en dos etapas: “La primera es esta de las vacaciones de invierno, aprovechando el período de receso que tienen en la escolaridad los estudiantes para una posibilidad de visita, de encuentro, de ir a buscar un montón de textos que usualmente no se ven. Y, por otro lado, está la feria del Libro que habitualmente se realiza en octubre”.

Desde la Cámara de Libreros del Sudeste, Fernández comentó: “Lo más importante de la feria es el contacto con la gente. Esta vinculación que por ahí no se da normalmente en las librerías, ya que si bien asiste es un público que frecuenta las librerías también llegamos a otro público que tal vez no es acérrimo de ir a ellas. Me parece que es la excusa necesaria que tenemos los libreros para acercar a personas de distinta índole al libro y al valor que tiene este en su vida diaria”.

“También es un espacio para llegar a libros que normalmente no están en una librería, porque hay muchas editoriales independientes que vienen a través de nuestros canales de venta. Salimos de lo que es general Pueyrredon, traemos otro tipo de editoriales, hay un control del lado de la Cámara también del material que maneja cada uno para no pisarnos y que haya una variedad mucho más grande y mucho más enriquecida de material”, dijo Fernández, quien agregó: “Vengan a participar y hacer cada año una feria más grande y reconocida. Que estos 15 días sean la excusa para sentarse y contactarse con el libro”.

Otras de las actividades serán:

SÁBADO 15/07 - 16 hs

FESTIVAL DE LOS BICHITOS presentación del libro “CHE....BICHOS BICHITOS" de Hebe Games. Charla a cargo de la escritora Alejandra Taylor, ambas integrantes de SADE Atlántica. Lecturas de cuentos por niños y adultos musicalización en vivo de la cantautora Elyzabeth De Antoni y Fotografías y Asistencia técnica a cargo de María Belén Cereijo. DURACIÓN: 60 min

LUNES 17/07 - 16hs

NARRACIÓN ORAL a cargo del grupo Palabreros que dicen y abren caminos. Organizada por la Dirección de Personas Mayores Y Área de Mayores, Secretaría de Desarrollo Social. DURACIÓN: 30 min

MARTES 18/07 - 16hs

NARRACIÓN ORAL DE LA OBRA “Cuentos en cajitas” de Graciela Ovejero. Participa Mery Waller. DURACIÓN: 60 min

VIERNES 21/07 - 16 hs

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Quiero ser tu amiga” novela juvenil de Nora Albalat. Participa Carlos Cartolano. DURACIÓN: 60 min

SÁBADO 22/07 - 15 hs

Presentación de Papelnonos a cargo del Programa Papelnonos de Mar del Plata. DURACIÓN: 30 min

SÁBADO 22/07 - 15.30 hs

CONVERSATORIO “Ciencia ficción y terror para jóvenes (y no tan jóvenes).” Autores invitados: Hernán Montenegro, Marisa Potes y Ezequiel Rage. Bookfluencers invitados: Stefi y Gian de @acta.non_verba_, y Male de @notaftereverything. Los invitamos a una charla sobre los clásicos de la ciencia ficción y el terror que no se pueden perder, así como también les vamos a presentar nuevos libros y autores a tener en cuenta. DURACIÓN: 30 min

SÁBADO 22/07 - 16 hs

CHARLA “Tendencias en la literatura juvenil: ¿qué leen las y los jóvenes? Próximos lanzamientos”. A cargo de Bookfluencers MDQ con los libreros Matías Pardini y Malena Peña. Presentación de los libros más vendidos en el sector juvenil y adelanto de novedades de varias editoriales. TEMAS: diversidad, queer, aspecto físico, neurodiversidad, fantasía, brujas, dark academia, paranormal, fantasía urbana, rettelings, novela romántica contemporánea, wattpad, romcom, enemies to lovers, friends to lovers. Fake dating. Habrá SORTEOS DE LIBROS. DIRIGIDO A PÚBLICO: 13 - 101 años. DURACIÓN 30 minutos

LUNES 24/07 - 16 hs

NARRACIONES Croatas. Organizado por la Asociación Croata Jadran de Buenos Aires. DURACIÓN: 30 min

MARTES 25/07 - 17 hs

CONCIERTO del Ensamble Vocal Anacrusa, director Gabriel Di Martino. Actuación musical a capella de ensamble vocal a cuatro voces mixtas. DURACIÓN: 30 min

MIÉRCOLES 26/07 - 16 hs

TALLER CREATIVO: “Entre todos contamos cuentos” a cargo de María Antonia Conti. Llegar a redactar un cuento y contarlo permitiría aprender a escuchar con atención y ser pacientes. DURACIÓN: 60 min

VIERNES 28/07 - 16 hs

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS “Invierno en Ivi” y “Día de la diversidad cultural” de Argelia Díaz. narración de poesías infanto juveniles. DURACIÓN: 30 min

SÁBADO 29/07 - 16 hs

CHARLA “¡Te ayudamos a armar una hermosa biblioteca infantil! “Coordinan: Sabrina Brown - Psicopedagoga e influencer @mejora.tuestudio, y Malena Peña, librera y bookfluencer @notafterverything En esta actividad los invitamos a que conozcan los distintos tipos y formatos de libros infantiles con una selección de material elegida para cada etapa del desarrollo de los más pequeños. También te vamos a contar los beneficios que tiene la lectura desde la panza hasta el nacimiento del bebé y cómo los libros son un puente para fortalecer vínculos familiares. Habrá SORTEOS DE LIBROS. PARA TODO PÚBLICO

SÁBADO 29/07 - 17 hs

CONCIERTO DE Escuela de Canto Coral “Mar del Plata”. Dirige Marcela María Castiglioni. Obras corales a cuatro voces. DURACIÓN: 60 min

SÁBADO 29/07 - 18 hs

CHARLA: “Fantasía épica: Tolkien, Martin y Sanderson”. Actividad a cargo de Bookfluencers MDQ Invitados: Hernán Montenegro (autor), Stefi y Gian de @acta.non_verba_ (bookfluencers), Ezequiel Rage (autor) y Belén Lovece (librera). Coordina: Matías Pardini, librero. Habrá SORTEOS DE LIBROS. DIRIGIDO A PÚBLICO: 15 a 101 años. DURACIÓN: 30 min.