“Los asesinatos de mujeres a manos de varones por el solo hecho de ser mujeres no han dejado de ocurrir, todo lo contrario, tenemos la preocupación de la alarmante cantidad no sólo femicidios sino también el aumento del número casos de violencia de género”, expresaron desde la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata.

Y advirtieron que en “en numerosas ocasiones no solo no recibieron respuesta ni atención, sino también destrato, casi permanente, de la Justicia y de los diferentes estamentos del Estado”.

En este sentido, el organismo recordó que en mayo un agresor incendió la casa de su ex pareja violando el arresto domiciliario. En otro caso otro agresor cortó la tobillera electrónica de su ex mujer. En la misma noche otra víctima sufrió el robó de las llaves de su casa por parte de su ex pareja, aprovechando que ella hacía la denuncia en la comisaría, y al regresar la retuvo tres horas mientras la amenazaba de muerte.

image.png

En junio, un hombre golpeó y robó a una mujer en la vía pública en el barrio Zacagnini. En julio una niña de 13 años ingresó a la terapia intensiva del Materno Infantil por una violación cuya violencia fue atroz, presumiblemente intervinieron más de un agresor y aún se investiga el caso ocurrido en el barrio Nuevo Golf.

Por otro lado, un hombre, en el barrio Virgen de Lujan, violó la restricción de acercamiento, ingresando a la casa de su ex pareja.

Y en agosto generó conmoción el travesticidio de “La Pancha Quebracho” hallada sin vida en una casa de Alto Camet.

“Estos hechos, cuyo registro seguramente es parcial, ya que muchos no son siquiera denunciados, nos muestran el grado de aumento de violencia de género también en la vía pública”, advirtieron.

image.png

Las víctimas que no denuncian

Según la primera encuesta de Prevalencia de la violencia contra las mujeres realizada en Argentina, casi el 50% de las mujeres que tiene o tuvo pareja atravesó violencia de género y sólo el 21% hizo la denuncia. De las que vivieron violencia física, el 49% no pidió ayuda y el 17% vivió abuso sexual.

“Por otra parte venimos observando el aumento de femicidios en adultas mayores, tiene relación con la discriminación que sufren basado en los patrones culturales y sociales que permiten que los estereotipos y las desigualdades de género se profundicen agravando aún más su situación de vulnerabilidad, debemos tener en cuenta que fueron formadas en otra época y tienen muy arraigada la cultura machista que no les permite detectar la violencia y poder buscar ayuda tempranamente, viviendo situaciones de destrato, abandono, maltratos por lo cual está problemática debe ser abordada con un enfoque particular”, remarcaron.