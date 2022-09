Se viene una nueva edición de la Feria del Libro en Mar del Plata

La Feria se hará en el Centro Cultural "Estación Terminal Sur" (Alberti y Sarmiento) y estará abierta de lunes a jueves de 14 a 20, y viernes, sábados y domingos de 14 a 21con entrada libre y gratuita.

La actividad la realiza la Universidad Nacional de Mar del Plata junto a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon y la Cámara de Libreros del Sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y la organización es de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata con el apoyo de organismos que auspician.

Entre los autores invitados a la Feria se destaca la presentación en el marco del ciclo de la Editorial de la Universidad –EUDEM- el martes 4 de octubre a las 18 hs del libro "Las aventuras de Pinocho" de Carlo Collodi con traducción y versión de Laura Devetach y Gustavo Roldán con la participación de la Dra. Elena Stapich, Dra. Mila Cañon, Martín Kohan y Dra. Mónica Bueno.

Asimismo, estarán los reconocidos autores: Laura Miranda con "Tierra en los bolsillos"; Vivian Dragna con "El daño está hecho"; Facundo Di Genova con "En el lejano Sudeste. Mar del Sud, gauchos judíos y nazis en fuga"; Laura Fernández Cordero quien presentará "Feminismos para la revolución"; Lorena Pronsky con "No amarás - Rota se camina igual- etc"; Leonor Pissanchi con "Me pica la abuela"; Andrea Milano con "Para siempre en un instante"; Sergio Olguin con "El equipo de los sueños"; Gabriela Exilart con "El susurro de las mujeres", y Lisandro Ciarlotti con "Lo de Tata", entre otros.

CICLO EUDEM

En el marco de la Feria, se realizará el ciclo EUDEM, y estas son algunas de las actividades previstas:

JUEVES 6 / 18 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del Libro "PAS II - Programa de Aprendizaje Socio-Emocional". Participan: Dra. Eliana Vanesa Zamora - Dra. Lorena Canet Juric - Esp. Cintia Olsen - Dra. Ana Garcia Coni

JUEVES 6 / 19 hs. – Sala Martín Fierro

"Por una literatura diferente". Diálogo entre Adriana Bocchino y Esteban Prado.

VIERNES 7 / 18 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del "La física de la sensualidad. La enseñanza de la ciencia a través del cuerpo".

Participan: Prof. Vanesa Lozano Solari - Lic. Marina Bayer Lampreabe - Lic. Claudia Posse - Ing. José Gallo.

VIERNES 7 / 19 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del "El rostro humano de las políticas educativas. Narrativas del proyecto de formación docente. "Polos de Desarrollo"

Participan: Luis Porta y Jonathan Aguirre

MARTES 11 / 19 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del libro "Diversidad biológica marina. Aportes interdisciplinarios para un régimen internacional"

Participan: Dra. Ana María Vernetti - Dr. Juan Pablo Seco Pon - Dr. Alberto César Moreira

MIERCOLES 12 / 18 hs. – Sala José Hernández

Presentación del libro "Siempre soy. Para una filosofía crítica del sujeto"

Participan: Dra. Vanesa Baur - Dr. Gustavo Salerno - Dr. Eduardo Assalone

MIERCOLES 12 / 19 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del Libro "Políticas sociales y delito juvenil: alcances y límites del capital humano"

Participan: Lic. Lucina Campins - Dr. Alejandro Del Valle - Mg. Dante Boga

JUEVES 13 / 16 hs. - Sala Martín Fierro

Presentación del libro " "Judicialización de la salud mental: experiencias y perspectivas desde las ciencias sociales"

Participan: Dra. Cecilia Rustoyburu - Dra. Eugenia Bianchi - Dra. Gabriela Bru

JUEVES 13 / 17 hs. - Sala José Hernández

Presentación del libro "Arrecifes, restingas y bancos rocosos de Mar del Plata "

Participan: Dr. Gabriel Genzano - Dr. Pablo Meretta

JUEVES 13 / 18 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del libro "El trabajo en Mar del Plata. Feminización, informalidad y segmentación en tiempos de cambio macroeconómico"

Participan: Dra. Romina Cutuli - Dr. Eduardo Chávez Molina - Dr. Eugenio Actis Di Pasquale

VIERNES 14 / 17 hs. – Sala José Hernánez

Presentación del libro "Escribir pantallas. Desde el tren de los Lumiere a las últimas transmedias"

Participan: Dr. Víctor Conenna - Arq. Francisco Olivo - Prof. Ricardo Aiello

VIERNES 14 / 18 hs. – Sala Martín Fierro

Presentación del libro "El mapa social de Mar del Plata. Una TomoGEOgrafìa computarizada de las desigualdades territoriales contemporáneas"

Participan: Dra. Claudia Andrea Mikkelsen - Dra. Patricia Iris Lucero