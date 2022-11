Selección: la explosiva frase del Kun Agüero

El Kun se encuentra en Doha para presenciar la Copa del Mundo. En una entrevista con el influencer Jero Freixas, el ex futbolista mostró su fastidio porque no le mandaron una credencial para ingresar a la concentración del conjunto de Lionel Scaloni.

"No pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro", dijo Agüero, enojado porque no pudo ingresar a la Universidad de Qatar, donde la Argentina tiene su bunker.

"Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA", indicó. "Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gustó una vez que opiné algo, ni me acuerdo... La cosa es media rara. Te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara".

El Kun aclaró que los jugadores "no tienen la culpa" de esta situación y dijo que se lleva "muy bien con todos"

Además contó que desde la selección de España (concentra en el mismo predio) lo invitaron pero no fue porque "todavía no fui a ver a mis compañeros. Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo, de la AFA".

"No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, a desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. La cosa es medio rara, extraña", expresó.