Sergio Massa y Fernando Iglesias se cruzaron en medio del debate por el avión venezolano

Y mientras la Justicia investiga, en el Congreso de la Nación los representantes nacionales subieron la temperatura del recinto, exigiendo al Gobierno nacional mayores explicaciones que las que hasta ahora ofrecieron.

Ayer, en la Cámara de Diputados debía debatirse el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, pero antes de comenzar los legisladores de Juntos pidieron un apartamiento del reglamento para discutir otros temas que no estaban en agenda. Y allí fue cuando cargaron contra el oficialismo.

Fueron varios los diputados que tomaron la palabra, como el jefe del bloque radical, Mario Negri, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, entre otros. Y quien no tomó la palabra pero sí aprovechó para hacerse escuchar fue el legislador Fernando Iglesias, caracterizado por su actitud confrontativa y vehemente.

Los argumentos que planteó la oposición giraron en torno a que “la Argentina debe ubicarse en defensa de los derechos humanos y de las libertades, no al lado de los países que violan los derechos humanos”, como apuntó Gerardo Milman; o que “es necesario que el Canciller aparezca, que no se esconda, que venga y nos diga de qué manera la Argentina tiene seguridad o estamos en pelotas”, como dijo Negri.

El debate se tornó caliente y las voces se enfervorizaron, tanto desde la oposición como desde la bancada oficialista, que no se callaba y respondía frente a los ataques. Y uno de los que no podía faltar en ese ida y vuelta de gritos fue el propio Fernando Iglesias, que gritó "caraduras" en más de una oportunidad.

Tanto es así que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, tuvo que pedir silencio varias veces. Pero Fernando Iglesias no se callaba, por lo que el funcionario del Frente de Todos amenazó: "¿Se puede callar la boca, diputado? No me obligue a aplicar el reglamento. Cállese la boca, diputado Iglesias, respeto también es escuchar", le dijo Sergio Massa.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó inspeccionar a fondo el avión, que sigue varado en Ezeiza y que tiene prohibida la salida del aeropuerto. Actualmente se encuentra bajo investigación judicial, ya que el objetivo es buscar documentos o rastros que permitan identificar qué es lo que vino a hacer a la Argentina la tripulación venezolana-iraní.