"Si pasa el tiempo es probable que mi mamá no pueda caminar": el desesperado pedido de un marplatense

"En abril le diagnosticaron a mi mamá una necrosis de cadera, aparte de eso tiene una osteoporosis avanzada y la solución a sus problemas es una operación de cadera que consiste en reemplazar el fémur por una prótesis de cadera la cual la obra social IOMA no la puede conseguir debido a la falta de pago de proveedores", expresó el joven.

Otra posible solución es comprar la prótesis de manera particular. "Cuesta $515.000 que es un dinero con el que no contamos. Si dejamos pasar el tiempo es probable que mi mamá no pueda caminar", aseguró Mauro.

El joven hace un pedido a la comunidad para que colaboren "con lo que sea". "Desde $10 en adelante, lo que puedan", sostuvo.

Para colaborar con Mauro y su mamá pueden hacerlo al Alias: MIRANDA.TIMON.LOTE