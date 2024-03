103 años del nacimiento de Astor Piazzolla, el marplatense que hizo del tango música universal

París, su inspiración

image.png

Astor Piazzolla y Nadia Boulanger

Becado por el Conservatorio de París, en 1954 se radicó en Francia para estudiar música. Allí la compositora y pedagoga Nadia Boulanger, lo persuade de no dejar el bandoneón y el tango. Astor grabó dieciséis temas acompañado por la Orquesta de la Ópera de París. Así nació, entre otros, el tango Nonino (antecedente de Adiós Nonino) y otras piezas como Marrón y azul y Chau París.

Astor Piazzolla-Horacio Ferrer, la dupla creadora del nuevo tango

image.png

Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

La primera reunión de Piazzolla-Ferrer fue en el año 1968 para crear juntos la ópera tango, llamada operita, María de Buenos Aires, que recorrió el mundo, iniciando así una fructífera dupla, autora de grandes obras de la música ciudadana como Balada para un loco, Chiquilìn de Bachín, La bicicleta blanca y Fuga y Misterio.

Amelita Baltar y el encuentro con Astor Piazzolla que forjó su carrera

La reconocida intérprete Amelita Baltar recuerda el inicio de su relación con Astor Piazzolla, que la convirtió en la voz de las grandes obras del compositor.

image.png

Astor Piazzolla, Amelita Baltar, Horacio Ferrer. Imagen instagram Amelita Baltar

“Cantando en un café concert acá, alguien me dice que a la salida había un señor que quería saludarme. Cuando salí me encontré con que ese señor era Piazzolla. Me dijo: “que bien cantás” y yo, una nena nacida en Barrio Norte en Riobamba y Juncal y educada siempre bien, dije “mucho gusto señor”. Ahí comenzó, creo, un gran momento. Hice María de Buenos Aires y después empecé a cantar canciones que habían estado escribiendo mientras hacíamos María, como Chiquilín de Bachín, Balada para mi muerte, que había escrito Ferrer. María de Buenos Aires no fue un éxito de público, pero fue algo que llevo en el alma y en el corazón para el resto de mi vida. Una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. La hice en Japón, después de 45 años. Hacer María de Buenos Aires y cantar con Piazzolla, esos siete años de mi vida, forjaron mi carrera”.

La historia de "Adiós Nonino"

image.png

Astor Piazzolla y sus padres en Nueva York. Imagen El tango nacional y popular.

En octubre de 1959 muere su padre Vicente "Nonino" Piazzolla, lo cual lo marcó profundamente y motivó su gran composición Adiós Nonino. Recibió la noticia estando de gira por Centroamérica y rehizo Nonino, que había compuesto en París, manteniendo su parte lírica y agregando la letanía de su lamento. Dieciséis compases reflejaron el sentimiento de un hijo hacia la muerte de su padre.

Los géneros que influenciaron su música

En las obras de Piazzolla se fusionan el tango, el jazz y la música clásica contemporánea, con influencias de Bach, Béla Bartók e Igor Stravinsky así como de los ambientes en los que se movió. Le gustaba mucho el jazz y sabía mucho del género. Su música marca una síntesis del tango y lo contemporáneo.

El tango de Piazzolla frente al tango tradicional

Puede decirse que Piazzolla rompió el paradigma del tango tradicional y eso lo llevó a un enfrentamiento con los tradicionalistas. Con su música llegó a un nuevo público, era un músico universal. En nuestro país su estilo fue un importante influencia para los nuevos compositores de tango.

Astor murió en Buenos Aires a los 71 años, dejando un poderoso legado de más de mil temas, bandas de sonido para cuarenta películas y una influencia musical eterna.