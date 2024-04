Absolvieron nuevamente a Analía Schwartz, la maestra de música acusada de abuso

La exdocente de música del Colegio Gianelli, Analía Schwartz , fue absuelta por segunda vez por la Sala V del Tribunal de Casación, donde resolvieron que no fue culpablede los delitos que se le imputaron por corrupción de menores y abuso sexual.

"Lo que se observa es que ante la primer noticia que nació como un rumor, muchos padres se preocuparon y decidieron indagar acerca de si a sus hijos también se los podría haber atacado de esa manera. En consecuencia, tomaron la iniciativa de averiguar directamente ello interrogándolos en forma reiterada y en una forma tal vez indebida, con la desesperación propia de quien necesita conocer todo sobre el punto. Si bien esos interrogatorios pudieron ser inadecuados desde el punto de vista forense, descarto desde ya que haya mediado mala intención en ese accionar, sino que fueron desarrollados desde la ignorancia o desconocimiento de las técnicas con que deben realizarse dichas indagaciones. Pero ese proceder, lejos de ser reflexivo y buscar la serenidad que la situación demandaba (en resguardo de sus hijos y familias) resultó un verdadero reguero de pólvora que corrió con forma de una cadena de rumores y la contagiosa presunción de la veracidad de sus sospechas, que se fue agigantando como la onda expansiva de una bomba", arguyeron los jueces.

En sintonía, cuestionaron que "en tales condiciones emocionales, los progenitores de las presuntas víctimas no podían interrogar a los niños acerca de los sucesos que sospechaban habían sufrido, sin riesgo de presionarlos indebidamente, de contaminar sus recuerdos, de forzarlos a decir cosas que realmente no existieron conformando en su memoria un hecho no vivido y, finalmente, hasta llegar a provocarles un trauma inevitable".

Aunque en principio la docente recibió una condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal de 2 a 10 años de prisión, dicha pena se suprimió en tercera instancia.

Cabe remarcar que en enero de 2023 el juez Néstor Conti condenó a Schwartz a 10 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual en el Colegio Gianelli tras la realización del segundo juicio en contra de la docente, luego de que la Cámara de Casación Penal anulara el primer debate oral en el que la docente había sido absuelta por todos los cargos.