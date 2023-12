"¡Acelerá!": cadenazos, gritos y la pesadilla de una familia marplatense en medio del temporal

Tormenta Video: la tormenta dejó vecinos aislados y cortes de luz pero no hubo evacuados

"Anoche vivimos una película de terror en familia en Mar del Plata y necesito compartirla. La noche parecía tranquila: mi hija mayor se quedó con la abuela en el centro, mientras la más pequeña, de 8 años, tenía una pijamada en casa de una amiga en el bosque", contó a través de un hilo en X.

"A eso de 12.30 nos llama la mamá de la amiguita en el bosque que nuestra hija andaba con miedo y no se quería quedar. La tormenta que había pasado por Bahia Blanca supuestamente venía para el lado de Mar del Plata y en el bosque con mucho viento da miedito, asi que ni lo dudamos y le dijimos que en un rato íbamos a buscarla", agregó el usuario de X @chifliiiii .

"Fuimos con mi señora y levantamos a nuestra hija que se duerme de manera casi instantánea en el asiento de atrás. Cuando llegamos a Juan B. Justo tuve la mala idea de agarrar por adentro para no ir por Edison, ya que en Vertiz y Edison es donde se junta más agua siempre y es imposible pasar, más de una vez quedan los coches arruinados por intentar pasar por ahí. El tema es que empiezo a callejear y agarro la calle Triunvirato hasta que llegamos una esquina donde veo un coche parado con las balizas y que no se animaba a cruzar", relató.

"Cuando hago 100 metros empiezo a notar que cada vez había más agua pero lo que me llama la atención entre pasada y pasada del limpiaparabrisas es que veo a gente en la puerta de sus casas como el que sale a tomar aire en verano. Ya no me estaba gustando el tema y por el silencio de mi señora a ella tampoco. En eso pasa el limpiaparabrisas y veo dos personas que vienen como saltando en el agua hacia nosotros que íbamos por el medio de la calle. Uno por la izquierda y otro por la derecha...", contó.

"Vuelve a pasar el limpiaparabrisas y en la claridad momentánea veo que el de mi lado trae una cadena bien gruesa en la mano y el de la derecha está levantado una repisa con sus mensulas y todo, como el que se prepara para batear una pelota. Ahí mi señora empieza a gritar '¡Acelerá!' Y yo le mando pedal a fondo mientras intento esquivarlos. PUMM primer golpe de la repisa en el auto, PAMM cadenazo del otro.... Mi señora gritando más y más fuerte que estamos con una nena para ver si se calmaban y a mí para que acelere...", relató.

Los detalles del testimonio del hombre y su familia son dramáticos. "El primer golpe lo para el parante de la camioneta o el hijo de puta de la repisa tuvo mala punteria y falla al parabrisas. Yo concentrado en salir de esa pesadilla que parecía un película donde los zombies te atacan de todos lados pisando a fondo y la Tiggo que se venía abajo por que el agua ya empezaba a subirse por el capot. Las vueltas del motor iban cayendo y la velocidad era cada vez menos en lugar de aumentar. Empiezo a escuchar más golpes y vidrios romperse , la camioneta cada vez iba más lenta porque cada vez había más agua, parecía que se quedaba".

"Yo tenía el pedal apretado al máximo en primera y la camioneta rugía pero no aceleraba de la cantidad de agua que había, sabía que si apretaba el embrague estábamos perdidos así que seguí acelerando y a mover las ruedas en zig zag rogando que ayudase en algo, no sabía qué hacer. Seguían sonando golpes por todos lados, gritos, ruido de lluvia fuerte y limpiaparabrisas a toda máquina... Todo confuso y de terror...", confesó.

"De repente después de un tiempo que para nosotros fue una hora... el auto empezó a tomar velocidad y los golpes se dejaron de sentir. Creo que respiramos los dos al unísono mientras intentábamos calmar a mi hija que se acaba de despertar y no entendía nada", dijo.

La familia logró escapar de los dos delincuentes que le destrozaron el vehículo a golpes y se salvó del robo. "Al fin pude poner segunda sin sentir que el auto se apagaba y tomar más velocidad... fue como despertar de una pesadilla. Temblando literal, mi señora llorando mientras le sacaba pedazos de vidrio de la cabeza a mi hija y sin mirar atrás... No fundimos la Tiggo de milagro, se la bancó como una campeona... mi señora da aviso a la policía y yo retomo camino a casa con miedo de que el auto se apague de todo el bochinche que venía haciendo", señaló.

La familia se detuvo en en la estación de servicio de Mario Bravo y Edison para tranquilizarse y revisar el vehículo. "Vemos un patrullero y le contamos lo sucedido. La verdad no nos dan mucha bola... ni se bajan del auto y nos dicen que ya mandaron a alguien para ver pero como está inundado no se puede pasar... que mañana hagamos la denuncia y listo", sostuvo.

"Al fin llegamos a casa, todavía temblando y con un mezcla horrible de sensaciones -contó-. Terminamos rogando por nuestras vidas... porque sentimos eso.... Y por otro lado dando gracias de la buena suerte que tuvimos que la Tiggo no se nos quedó y pudimos salir de esa pesadilla todos ilesos, de que la nena se despertó al final y no quedó traumada de por vida. Obviamente dormimos poco y mal, la cabeza sin parar de preguntarse qué hubiese pasado si..."