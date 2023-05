Agendalo: feria comercial regalará pastelitos y empanadas el 25 de mayo

Salud Farmacias de turno: habrá once disponibles este lunes 22 de mayo

Porque además de ofrecer diariamente precios con un 40% por debajo de las góndolas minoristas más el descuento de CUENTA DNI con devolución de $18000, el jueves hará una verdadera fiesta patria.

“A las 9 de la mañana se izará la bandera, se cantará el himno con pastelitos y mate. Y al mediodía se repartirán empanadas sin costo, así que los que quieran llevar la bebida, bienvenidos”, comentó el coordinador de este espacio, Mauricio Maglione, quien afirma además que “será una celebración sin distinción política porque al país lo arreglamos entre todos”.

“Sí creemos que todos los argentinos debemos alcanzar la soberanía alimentaria, pagar un precio justo por la comida, la inflación no nos puede ganar y organizadamente debemos comprar a precio mayorista, a precio real y de fábrica”, remarca, al tiempo que recuerda que por este motivo también ofrecen servicio puerta a puerta a aquellos que no pueden asistir por problemas de salud, edad avanzada o cuidado de niños, a la feria: “Estamos muy felices de llegar a casas donde las mamás están solas con los chicos, los ancianos, llegar con productos de primera calidad a aquellos que no pueden moverse de las casas”.

Los interesados en comprar pastas y pescado deben enviar whats app al 2235388005, en tanto para la Panadería La Argentina al 2234211686 y la Carnicería NutriCoop al 2236333003.

El cronograma de la Feria del Buen Vivir continúa diariamente de 9 a 14 hrs de la siguiente manera:

Lunes: Plaza de la Biblioteca Parlante de 20 de septiembre y Brown

Martes: COOP EL AMANECER en Tierra del Fuego y Av. Luro

Miércoles: zona Estadio en J.B. Justo e Independencia

Jueves: Plaza Mariano Moreno en Colón y Marconi

Viernes: Sindicato de SMATA de Independencia 1462

Sábado: Feria Popular del Barrio Belgrano de Yapeyú 1600