AHORA te recomendamos un libro: "Esperar una ola", de Guillermo Saccomanno

Guillermo Saccomanno nombra el mundo de nuevo con maestría; su habilidad para transitar entre un plano real, reconocible en sus más duras turbulencias, y otro inquietante y fantasmático lo confirma como un gran escritor.

"No son cuentos; son visiones o fragmentos de realidad que se van articulando", explicó el escritor en una entrevista reciente.

El viento y el mar se transforman en personajes centrales de la novela dedicada a Juan Forn, donde se desarrolla en algunos capítulos aspectos de su amistad.

Relatos de un presente exasperado que se transitan entre lo real, lo inquietante y fantasmático.

¿Por qué es importante leerlo?

Después del furioso discurso de apertura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Saccomanno sorprendió a todos con una novela atomizada, al mejor estilo norteamericano, donde innova desde los recursos para contar una buena historia. Desde el uso de la puntuación —o su ausencia— hasta los narradores que cambian entre un hombre y una mujer, que cuentan con acidez momentos incómodos de la vida.

Estructura

Capítulos breves que conforman una gran novela contada en visiones o retratos, marcada por la agudeza del narrador.

Una frase subrayada

—De puño y letra, porque quiero que conste por escrito la decisión que tomé. No se saldrán con la suya, me opongo a que me manden a un geriátrico.

Curiosidad

Hay muchas escenas de hospital y guiños a las internaciones, vinculadas directamente con intervenciones que sufrió el autor en los último meses.

Sinopsis

Entre el azar y el destino, la sordidez provocadora y la belleza esquiva, la historia que narra Esperar una ola refiere la expresividad de un observador incansable. La realidad, desde su perspectiva, sorprende y adquiere múltiples y diversas formas de la interpelación. Una mirada penetrante abarca lo familiar y lo extraño, que se proyecta sobre cada relato como una sombra de peligro.

Los habitantes de la ciudad y el conurbano, las calles desiertas y la bruma que sube del puerto, el bosque y el mar. Territorios conocidos que se enrarecen y nos cuestionan. En lo cotidiano se insinúan tanto oscuridades como revelaciones. A veces los muertos queridos mantienen su poder de intervención; otras, el deseo y los sueños se confunden. Inexorable, el amor siempre anticipa su ausencia.

Como el surfista que aguarda en suspenso la marea, el narrador, atento a las voces que escucha, encadena relatos que se contestan con otro relato. Cada situación deviene un acontecimiento.

¿Quién lo escribió?

Guillermo Saccomanno (Mataderos, Buenos Aires, 1948) publicó, entre otros libros, Situación de peligro, Bajo bandera, Animales domésticos, El buen dolor, El pibe, y la trilogía sobre la violencia compuesta por La lengua del malón, El amor argentino y 77. Ha ganado el Premio Crisis de Narrativa Latinoamericana, el Premio Club de los XIII, el Primer Premio Municipal de Cuento, el Premio Nacional de Novela y el Premio Dashiell Hammett. Con su novela El oficinista (2010) obtuvo el Premio Biblioteca Breve Seix Barral. Su crónica Un maestro (2011) recibió el Premio Rodolfo Walsh. La novela Cámara Gesell (2012) fue premiada con el Dashiell Hammett. Sus títulos más recientes son Terrible accidente del alma (2014), Amor invertido (en colaboración con Fernanda García Lao, 2015), Cuando temblamos (2016), Antonio (2017), Los que vienen de la noche (en colaboración con Fernanda García Lao, 2018), El sufrimiento de los seres comunes (2019) y Los días Trakl, Mis citas con Lao y Soy la peste (2020). Recibió el Premio Democracia y el Konex de Platino como el mejor novelista del período 2008-2011. Sus relatos fueron traducidos a varios idiomas. Es colaborador de Página/12.

(*) Federico Bruno es periodista especializado en literatura. Conductor del programa de radio "Invasión de Brolis", premiado con el Martín Fierro Federal como mejor programa cultural-educativo.