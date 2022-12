AHORA te recomendamos un libro: "Guía maravillosa de la Costa Atlántica", de Matías Moscardi y Andrés Gallina

"Guía maravillosa de la Costa Atlántica" es un libro sorprendente y divertido que describe todo aquello que hace a las localidades costeras únicas en el mundo: faros, bananas inflables acuáticas, avioncitos publicitarios, guardavidas, souvenires, etcétera.

Con un anclaje preciso en Mar del Plata, la ciudad de uno de los autores -el otro es miramarense-, se cuentan las andanzas del patinador que pasea semidesnudo por la costa, de Norbert Degoas, del Pato de Mogotes, y de lugares como el Asilo Unzué y el Torreón del Monje, entre otras. Y se erradican algunos mitos; se siembran otros.

"Quisimos hacer una Costa Atlántica que no fuera un territorio definido en términos geográficos específicos, sino algo más esencial. Escribimos sobre una costa difusa. Por eso aparecen mencionados entre 15 o 20 ciudades y pueblitos, como si fuesen una constelación", expresó Moscardi en esta entrevista.

Sobre la investigación, los autores recabaron muchísimo material en diarios locales, pero quisieron "despojarse del dato" para hacer "centralmente un libro de amor".

¿Por qué es importante leerlo?

Es el mejor libro que se publicó sobre los mitos de Mar del Plata, la historia de sus lugares emblemáticos y sus personajes más conocidos.

Estructura

Pequeñas entradas sobre todo aquello que hace a la costa argentina un lugar maravilloso, entendiendo a las localidades costeras inmersas en un universo del estilo "Alicia en el País de las Maravillas", con ejes como "Maravillas naturales", "Animales fabulosos", "Artículos de playa", "Vehículos extraordinarios", "Visitas guiadas", entre otros.

Una frase subrayada

—En la Costa Atlántica no existe el universo. Todo se rige bajo la lógica de lo multiversal, de las mezclas heterogéneas ya presentes y anticipadas en los seres mitológicos atrapados en el laberinto de Creta, en personajes como en el Minotauro o la Medusa, la lógica del popurrí y el cambalache. Ahí están, en la vereda del Hotel Hermitage, donde Mirtha Legrand trasladaba sus almuerzos de verano, las manos inmortalizadas por el cemento de Alberto Olmedo y Gerard Depardieu, Julio Bocca y Jorge Porcel, Susana Giménez y Susan Sarandon, Catherine Deneuve y Mónica Ayos, Miguel del Sel y Luis Miguel, Charly García, Julio Iglesias y Sandro, Nicola Di Bari y Pipo Cipolatti, Natalia Oreiro, Nancy Duplaá y la Coca Sarli, Pablo Echarri y Tim Robbins, juntos en un licuado multifrutal de fama y hormigón. Ni el collage surrealista más extremo ostenta niveles de contraste y multiplicidad tan altos como el Paseo de las Estrellas del Hotel Hermitage.

Curiosidad

Tiene una contratapa de Fabián Casas que cuenta una historia conmovedora: "Mi mamá vino de Entre Ríos para trabajar con una familia cama adentro: los Usni. Cuando éramos chicos, solíamos ir a visitar a los Usni a Mar del Plata, al edificio Havanna, como se le dice porque tiene un inmenso cartel de esa marca de alfajores. Mi madre solía contarme que una vez, estando en Mardel con los Usni, vio una ola de veinte metros que arrasó con todo. Y que ella se salvó porque no había llegado a la playa (...) Siempre me llamó la atención que sobre esa ola no se hablara nada. Hasta llegué a pensar que podía ser una fábula. Pero en este libro genial, de Andrés Gallina y Matías Moscardi, el hecho está reseñado: el 21 de enero de 1954, tres olas inmensas impactaron sobre la playa. Fue el único tsunami de la Costa Atlántica. Mi madre era muy chica para haber estado ahí: o se lo contaron y lo agregó a su relato, o me lo contó como si se lo hubieran contado y, en mi memoria, elegí que le pasara a ella, como sucede en los sueños".

Sinopsis

Un catálogo fantástico de animales, personajes, misterios y maravillas de la Costa atlántica argentina, en verano y en invierno, que es a la vez guía alucinada para perderse por sus playas.

¿Quiénes lo escribieron?

Matías Moscardi nació en Mar del Plata, en 1983. Es doctor en Letras, investigador del Conicet y docente en la UNMdP. Publicó, entre otros, los libros de poesía Bruma (VOX, 2012)y Los misterios del punk rock (Neutrinos, 2015); la novela Las Cosas (Clase Turista, 2014); ¡El Gran Deleuze! Para pequeñas máquinas infantes (Beatriz Viterbo, 2021) y Las respuestas. 1779 preguntas (Beatriz Viterbo, 2022). Codirige la editorial de poesía y ensayos Moscú.

Andrés Gallina nació en Miramar, en 1983. Es doctor en Historia y Teoría de las Artes (Conicet) por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente. Junto con Matías Moscardi, publicó Diccionario de separación. De Amor a Zombie (Eterna Cadencia Editora, 2016). Es autor de Adela (Dársena 3, 2001), La comunidad desconocida (INTeatro, 2020), Los días de la fragilidad (Oficina Perambulante, 2021) y Las luces, junto con Eugenia Pérez Tomas (Libretto, 2021). Codirige el sello Bosque Energético Editora.

(*) Federico Bruno es periodista especializado en literatura. Conductor del programa de radio "Invasión de Brolis", premiado con el Martín Fierro Federal como mejor programa cultural-educativo.