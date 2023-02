AHORA te recomendamos un libro: "Letras completas", de Bob Dylan

Para entender su manera de ver el mundo y su apego a la poesía hay un libro fundamental que se llama "Letras completas" y abarca su etapa compositiva más prolífica. Fue editado por la editorial española Malpaso y se puede conseguir en todas las librerías de Argentina, gracias a la distribución de Océano.

Se trata de un libro de 1320 páginas, tapa dura, que viene en distintos colores de portada, como verde, rojo y amarillo.

Con traducción de Miquel Izquierdo, José Moreno y Bernardo Domínguez Reyes, y prólogo de Diego Manrique, esta edición ofrece la posibilidad de explorar el vasto universo poético del cantante desde sus primeros intentos profesionales como cantautor contestatario e ídolo de su generación, hasta el día de la revelación en abrazó las armas del 'rock n'roll' y electrificó su imaginario musical, despojándolo de las esencias folk que hasta entonces lo habían caracterizado.

De sus fugaces conversiones religiosas a otros credos y otros tantos desvaríos también da noticia el propio cancionero, una obra que deviene en hoja de ruta lírica de la singladura vital de Bob Dylan.

¿Por qué es importante leerlo?

Porque por estas composiciones fue premiado con el máximo galardón que otorgan las Letras.

Estructura

Una página por cada canción, ordenadas cronológicamente.

Una frase subrayada

Vengan, señores de la guerra / ustedes que fabrican las armas/ustedes que fabrican los mortíferos aviones/ustedes que fabrican las grandes bombas/ustedes que se esconden tras los muros/ustedes que se esconden detrás de los escritorios/Solo quiero que sepan que puedo ver a través de sus máscaras/ Ustedes que no han hecho nada/salvo construir para destruir/Ustedes juegan con mi mundo/Como si fuera su pequeño juguete/Ponen una pistola en mi mano/y se esconden de mi vista/se dan la vuelta y huyen lejos cuando las veloces balas vuelan.

Curiosidad

Es una edición bilingüe, en español e inglés.

Sinopsis

Esta edición ofrece, por fin, la posibilidad de explorar el universo poético de Bob Dylan, desde sus primeros tientos profesionales como cantautor contestatario, hasta el día en el que se obró el milagro que le llevó a abrazar las armas del rocanrol y electrificar su imaginario musical, despojándolo de las esencias folk que hasta entonces lo habían caracterizado. Con esa transformación llegaría un nuevo lenguaje poético y su inclusión en el olimpo de los grandes del rock.

¿Quién lo escribió?

(Robert Allen Zimmerman; Duluth, Estados Unidos, 1941) Cantante y compositor estadounidense de folk y rock, una de las grandes figuras de la música contemporánea, cuya producción musical lo erigió en un referente entre los cantautores. Su admiración por el poeta Dylan Thomas le llevó a adoptar el apellido artístico por el que se hizo popular. En la década de 1960 creó un estilo propio a partir de la recuperación de la música folk, a la cual añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones, que le convirtieron en un líder para la juventud contestataria de su país. Canciones como Blowin’ in the Wind, Maters of war o Talkin’ World War III blues revolucionaron el pop mundial y abrieron nuevos caminos tanto para cantautores como para bandas de rock. En 1965 recurrió a los instrumentos eléctricos e inició una serie de bruscos virajes, tanto estilísticos como espirituales, que le valieron numerosas críticas de los seguidores más puristas del folk. Tras un largo período de silencio discográfico, volvió a llamar la atención con un trabajo recopilatorio grabado en directo y sin instrumentos eléctricos, Unplugged (1995). Algunos de sus álbumes más destacados son The freewheelin' Bob Dylan (1963), Blood on the tracks (1975) y Oh mercy (1989), mientras que Love and theft (2001) y Modern times (2006) figuran entre sus últimos discos. Nominado en varias ocasiones para el premio Nobel de Literatura, recibió el preciado galardón en 2016.

Booktrailer Bob Dylan - Letras Completas - Malpaso

(*) Federico Bruno es periodista especializado en literatura. Conductor del programa de radio "Invasión de Brolis", premiado con el Martín Fierro Federal como mejor programa cultural-educativo.