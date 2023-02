AHORA te recomendamos un libro: "Pulsión", de Gabriela Exilart

"Este libro es distinto a todos los que escribí. El caso Fernando Báez Sosa me hizo mucho daño y me llevó en una primer etapa no querer hablar del tema ni siquiera en la mesa con mi familia; frenaba y les pedía que no me contaran. Pero después empecé a escribir y dije 'voy a chocar contra esta noticia'", reveló la autora, en diálogo con este medio.

La historia la cuentan dos narradoras y gana mucha riqueza con los matices del lenguaje juvenil o, por ejemplo, con la recreación de "las previas" antes del boliche.

El relato de Pulsión es de una brutal vigencia: la violencia entre jóvenes, que sigue patrones reiterativos de odio y machismo. La vida de un chico se trunca de pronto, en una sucesión inesperada de instantes fatales, pero en lo profundo de la historia de esta desgracia se aloja otra: la de una madre enfrentada a sus propias contradicciones.

¿Por qué es importante leerlo?

Para problematizar sobre por qué los jóvenes matan y mueren en Argentina.

Estructura

Capítulos breves que hacen una lectura frenética y apasionante del libro.

Una frase subrayada

—“Quiero que los metan presos y les rompan bien el culo”. Era la frase que me venía a la mente cuando veía por televisión esos casos horribles en que un grupo de chicos mataba a otro, a un par, a otro chico como ellos, y me ponía en el lugar de la madre. La madre de la víctima. Pocas veces pensaba en las madres de esas bestias, algo inconsciente me protegía de ese pensamiento, quizá porque ya habría tiempo para eso. Mi cabeza me llevaba de inmediato a mis propios hijos, que bien podrían haber sido víctimas de semejante barbarie. Pero mis hijos casi no salían de noche y cuando lo hacían siempre era con amigos como ellos, bien educados, de buenas familias, chicos estudiosos que hacían deporte.

Curiosidad

Además de los guiños con el caso Báez Sosa hay otra referencia al pasar sobre el siniestro de Lalo Ramos, el piloto que, estando alcoholizado, causó el choque que dejó con secuelas de por vida a Thiago Joel Franco, en 2014.

Sinopsis

Un drama social que se acrecienta en la actualidad, un pacto de silencio, un secreto de amor. ¿Qué harías si sospecharas que tu hijo es un asesino? ¿Hasta dónde llegarías para defenderlo? Cuando Ada amanece ese domingo y se da cuenta de que sus hijos no están en la casa le parece lo más normal. Le habían dicho que dormirían en casa de amigos. Prepara el mate y enciende el televisor. La brutal noticia termina de despertarla: mataron a un adolescente a la salida del boliche. El cuerpo tapado con una tela blanca ocupa casi toda la pantalla. Piensa en la madre de la víctima, apaga el aparato y llora. La noche anterior Magda se preparó para salir a bailar, ilusionada por el encuentro con Damián. La previa, un lugar repleto de menores excitados, música, amigos, alcohol. Todo puede salirse de control.

¿Quién lo escribió?

Gabriela Exilart es marplatense, abogada y escritora. También, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Taller de Escritura Creativa del Programa de Adultos Mayores de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la misma universidad. Coordina talleres de escritura creativa y de novela. Es autora de novelas con ambientación histórica como Renacer de los escombros, Napalpí. Atrapada en el viento, En la arena de Gijón, Secretos al alba, El susurro de las mujeres, entre otras. Recibió distinciones como el Premio Alfonsina (2018), Premio Universum Donna 2ª Edición (2019), Premio Lobo de Mar al Deporte y la Cultura (2019) y una Primera Mención por su cuento "La bicicleta roja" (2020).

(*) Federico Bruno es periodista especializado en literatura. Conductor del programa de radio "Invasión de Brolis", premiado con el Martín Fierro Federal como mejor programa cultural-educativo.