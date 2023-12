Ahorrando a futuro: crecen las compras de librería para el ciclo lectivo 2024

Todavía no terminaron la clases del 2023 pero, en esta Argentina descontrolada, muchas personas ya se están abasteciendo de cara al ciclo lectivo del próximo año . “Van aumentando los precios de todo” , dijo Gladys, una comerciante de Mar del Plata, resignada.

"No podemos vender más a 20 o 15 días, ahora las ventas son de contado, y tampoco podemos hacer presupuestos con más de uno o dos días", reconoció quien está al frente de una librería y kiosco, en diálogo con el periodista Javier Novoa en el móvil de Teleocho Informa.

"Hay muchas faltas y carencias, no hay listas, no mandan los precios, algunas casas han cerrado para no mandar valores. Está difícil”, expresó la comerciante.

En otro pasaje de la charla, reconoció que, aunque falte todo el verano, muchas personas están adelantando las compras “en lo elemental”. Gladys apuntó que “han venido muchas mamás y papás con la listita y llevan por ejemplo algunos cuadernos. ya lo vimos el año pasado. La gente está comprando algunos elementos básicos como para no perder en la devaluación. Por suerte las promociones siguen estando. Eso va a ayudar a las familias a poder hacerse la lista de las escuelas”.