Alberto en Mar del Plata: "No hay nada que me haga más feliz que apostar al desarrollo científico"

“Ahí está el futuro de la sociedad. No busquen a las mejores por la riqueza, porque no igualitarias y no se vive bien. Noruega y Finlandia son ejemplos donde no hay desigualdad”, amplió.

image.png

Se trata de un espacio que genera ciencia básica y aplicada del más alto nivel en todos los campos de la ciencia de los materiales, en el que se invirtieron más de 4 mil millones de pesos aportados por el CONICET y más de 988 millones de pesos por el Ministerio de Ciencia. "Invertir en educación, ciencia y tecnología es lo mejor que podemos hacer como país, estamos inaugurando un edificio donde trabajan 250 personas", destacó el mandatario.

“Los plásticos van sustituyendo piezas metálicas, están siendo muy utilizados para construcciones”, dijo luego Fernández, en el acto desarrollado dentro del lugar.

El edificio de cinco pisos tiene ochenta oficinas, treinta laboratorios, cinco plantas piloto, un auditorio, salas de reuniones y un salón de usos múltiples.

El presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, y la titular del CONICET, Ana Franchi. También se hizo presente Guillermo Elicabe, el directo del Intema y Vera Álvarez, su vicedirectora.