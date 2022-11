Alcohol Cero al Volante: "Esperamos que sancionen la ley para fin de año"

Quienes perdieron a sus familiares en siniestros viales tienen la esperanza de que la ley se sancione no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. “Hace más de 10 años que venimos buscando la ley, tras el primer proyecto que se presentó cuando Florencio Randazzo era ministro de Transporte”, recordó.

Blasi también advirtió que las empresas vitivinícolas “hacen lobby”. “Este año lo pudimos comprobar. Pero ellos no son nuestros enemigos, porque no estamos promoviendo una ley seca, sino que, si la gente va a manejar, que no tome, porque sabemos las consecuencias nefastas que tiene el consumo de alcohol a la hora de conducir”, expresó.

La peligrosidad de las picadas también debería ser contemplada, según consideró Blasi. “Incluiría una ley de picadas”, dijo y recordó el reciente episodio protagonizado por L-Gante en un homenaje a El Noba.

“Y si se llegara a sancionar el scoring, acompañaría con sanciones más severas”, añadió.