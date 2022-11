Alerta por fuertes lluvias para el lunes en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de un alerta amarillo por lluvias de variada intensidad . Se esperan valores de entre 15 y 40 milímetros y no se descartan momentos de intensidad fuerte.

Por otra parte, según el SMN, la temperatura mínima de este lunes será de 14 grados, mientras que la máxima llegará a 18 grados. La lluvia cesará el martes, con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).