Alquilaron un departamento para sus vacaciones y encontraron algo que las aterrorizó

La razón de su sorpresa y preocupación fue una inesperada visita en forma de una araña gigante que caminaba por una ventana.

La internauta @aliaschipi, una de las personas que vivió el ingrato momento, contó en Tik Tok los pormenores de lo que vivieron en la habitación en la que se alojaron en Pinamar para disfrutar los primeros días de 2024,

El video que capturó el momento se volvió viral en la plataforma. Las reacciones de las chicas fueron evidentes, con gritos de sorpresa y desconcierto.

No obstante, uno de sus amigos decidió enfrentar a la araña y tomó la iniciativa de sacarla de la casa.

Utilizaron un contenedor plástico y un diario para atrapar al arácnido. Después, rodearon el recipiente con papel y optaron por liberar a la araña en el jardín, mientras expresaban su alivio y emoción.

El video tuvo más de 700 mil reproducciones en TikTok y superó los 50 mil likes. “Es una araña , tanto escándalo por eso jaja. La flaca con el palo de hockey quería resolver el problema para siempre... la amo”, “Se asustó cuando le gritaron”, “La araña: No me van a creer lo que me pasó en esa casa”, “Pobre la araña, terrible experiencia”, “La araña: Story time de la vez que unas humanas me hicieron volar en un recipiente”, “Se merecen el like”, “Son más valientes que mi marido jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.