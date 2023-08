Alquileres en Mar del Plata: "Las inmobiliarias actualmente no tienen nada para ofrecer"

"No hay oferta de alquiler en Mar del Plata. Las inmobiliarias actualmente no tienen nada para ofrecer y lo que se ve es un mercado ilegal entre particulares donde si alguien pone una propiedad estilo chalet termina haciendo convenios con pagos en dólares y por adelantado", puntualizó el titular de "Del Valle Propiedades".

Tal como especificó el martillero, "es ilegal todo contrato que sea en dólares con destino a vivienda, como todo contrato que se pague en años adelantados o cualquier cosa que se haga por fuera de la ley vigente".

"La otra problemática que tenés es referida a los contratos que empezaron a vencer en julio, donde hay un 40% de los propietarios que no lo vuelve a alquilar. Vivió la experiencia de esta ley y ya no quiere saber nada en volver a alquilarlo por tres años. Y después tenés otra base de un 60% de los inquilinos que empiezan a hacer otros acuerdos por un valor durante seis meses y durante ese plazo renegocian el contrato", señaló, en relación al laberinto que mantiene cautivos a oferentes e interesados en mudarse.

REFORMA DE LEY DE ALQUILERES

Con 125 votos aportados por las bancadas opositoras, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a un proyecto de reforma a la ley de alquileres que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes.

“El hecho de que ya en diputados exista esa media sanción y se traten los dos puntos que venimos reclamando desde que salió la ley es un buen paso”, ponderó.

Asimismo, mencionó que de esta forma “se modificaría el plazo a dos años” y agregó: “Lo positivo es que las partes puedan convenir en este contexto inflacionario”

Por último, explicó: “Ahora tiene que pasar al Senado. Actualmente no sé ve el apoyo que se tenía en Diputados. Hay que ver cuando se va a tratar. Los senadores se han reunido por este tema cuatro veces en el año y no hay que olvidar el problema puntual que se vive en todo el país: no hay oferta de alquiler”.

SOBRE LA MEDIA SANCIÓN

El proyecto, que fue rechazado por 112 legisladores mayoritariamente oficialistas, fue girado al Senado para su tratamiento.

Dicho dictamen introduce cambios sustanciales solicitados por inquilinos y propietarios. Fundamentalmente, se removieron los dos grandes obstáculos que introdujo la Ley 27.551. Se redujo de 3 a 2 años el plazo de los alquileres y se eliminó el mecanismo indexatorio y los plazos que estableció la ley del año 2020.

De ahora en más, si la media sanción es transformada en ley por el Senado, la actualización de los montos se hará en acuerdo de las partes. Serán el locador y el locatario los que decidirán la actualización por intervalos que no podrán ser inferiores a 4 meses (la ley actual establece la anualidad).

Además, las partes podrán aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM), y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden. Es decir que locador y locatario tendrán un menú de indicadores para confeccionar el mecanismo de actualización.