Alquiló una casa, se fue a mudar con sus hijos y la habían estafado

A través de Facebook, Celeste publicó que buscaba una casa para mudarse junto a sus hijos. La estafadora la contactó y acordaron reunirse en el inmueble. “Me mostró la casa y me gustó. Me pidió una reserva, le pagué y quedamos en hacer el contrato”, relató a Ahora Mar del Plata .

A los cuatro días, el 17 de noviembre, firmaron el contrato de alquiler y la mujer le entrego la llave de la casa. La inquilina le pagó el resto del dinero, que en total se trataba de una suma de 72 mil pesos.

“Cerré la casa con llave para mudarme al otro día y cuando volví dispuesta a instalarme, puse la llave y no abría. Me abrió la puerta un hombre y me enteré que había otra familia adentro”, relató. El hombre tenía el mismo contrato que ella, “pero con sus datos”. “Me descompuse y me desmayé, no podía creer lo que me estaba pasando. Tenía mis cosas listas para mudarme porque ese día tenía que dejar la propiedad donde estaba viviendo”, agregó.

Esa misma noche la propietaria la llamó para explicarle “que hubo un malentendido” y que le iba a regresar el dinero al día siguiente. “La esperé, pasaron las horas y no aparecía. Así que denuncié lo que había pasado”, señaló Celeste.

Según detalló, la propietaria es oriunda de Córdoba, y tras realizar una publicación en las redes sociales otra mujer, que también había sido víctima de una estafa por parte de la acusada, se contactó con ella.

Además, realizó la denuncia ante la Fiscalía General. “Sin embargo, con el fin de semana largo la causa no podía avanzar, así que decidí localizar a la estafadora, que todavía estaba en Mar del Plata”, indicó.

“Junto con familiares y amigos, y con la policía presente, realizamos un escrache en el lugar donde estaba la mujer, pero nunca salió a dar la cara. Desde su entorno me escucharon, yo les dije que lo único que quería era mi dinero, que me costó mucho reunirlo, no buscaba problemas con nadie ni nada”, expresó. Un allegado a la acusada se hizo cargo de la devolución.

La otra víctima que se había contactado por sufrir una estafa también había realizado denuncias y hasta el momento no tuvo respuestas.

“Lo que me hico hicieron a mí y también se lo podían haber hecho a otras personas. Hay que estar alertas. Uno acude a las redes sociales, a los propietarios, porque a veces es imposible pagar lo que piden las inmobiliarias”, señaló Celeste, quien aún busca una casa de tres ambientes para vivir junto a cinco de sus hijos.